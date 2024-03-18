Трюк с теннисным мячиком, который избавляет от храпа

Ученые посчитали: человек, который спит с храпуном, теряет 500-730 часов сна в год. Причем чаще всего страдают женщины. Впрочем, не высыпается и сам источник храпа. Но есть и более серьезные последствия для его здоровья.Как избавиться от храпа? Этот вопрос в Интернете задают не только храпящие, но и те, кто с ними спят. Грустная статистика: почти у 40% пар, где есть храпуны, этот ночной недуг заметно портит отношения и становится одним из главных источников конфликтов.И действительно, откуда браться семейному счастью, когда не дают нормально поспать? Кто-то в таких случаях переезжает в другую комнату, еще больше отдаляясь от партнера. Другие продолжают терпеть и мучиться.Между тем на маркетплейсах продают специальные устройства, которые обещают избавить от храпа. Работают ли они? Узнали у врача.Когда во время сна воздух проходит через частично заблокированные дыхательные пути, возникает звук храпа. Так бывает, если у человека увеличено мягкое нёбо, нёбный язычок или миндалины либо искривлена носовая перегородка.Храп может появиться на фоне ОРЗ или сезонной аллергии. Слизистая оболочка носа отекает, из-за чего воздух тяжелее проходит по дыхательным путям — человек начинает храпеть. Похожий процесс часто бывает во время беременности из-за гормональной перестройки.«Храп связывают с избыточным весом, полом (по статистике мужчины храпят значительно чаще), возрастом, состоянием здоровья. Человек может храпеть из-за недосыпа, выпитого алкоголя, после приема некоторых лекарств, а также при определенном положении тела во время сна», — рассказывает Роман Иванов.Храп — последствия для здоровья«Без коррекции храп может перейти в обструктивное апноэ сна — состояние, при котором во время сна человек несколько раз перестает дышать», — предупреждает Роман Иванов.Последствия апноэ во сне:повышенное артериальное давление;головная боль;увеличенный риск развития инсульта и заболеваний сердца;депрессия;ухудшение качества жизни.Как избавиться от храпаМногим для борьбы с храпом достаточно просто поменять позу во время сна: когда они начинают спать на боку, храп проходит.«Можно применять разные хитрости. Например, подкладывать под матрас теннисный мячик, который не дает спать на спине», — советует эксперт.Избавиться от храпа и в целом улучшить здоровье помогут борьба с лишним весом, отказ от курения и алкоголя, регулярная физическая активность, здоровое питание.«Если это не помогает, врач может рекомендовать специальные устройства, такие как расширители для носа или капы для рта. Но когда храп связан с анатомическими особенностями, коррекция образа жизни и подобные девайсы не помогут — человеку потребуется хирургическое вмешательство. Это может быть уменьшение размеров нёбного язычка, исправление носовой перегородки, удаление миндалин или аденоидов», — объясняет Роман Иванов.В интернет-магазинах часто можно встретить специальные силиконовые фиксаторы языка от храпа. Однако использовать их без консультации с врачом опасно.«Такие фиксаторы способны изменить нормальное положение языка, затруднять дыхание или вообще привести к его опасным остановкам. Может, использование таких устройств и уменьшит на время интенсивность храпа, но причину его не решит, вы только отложите обращение к врачу. А ведь на начальных этапах справиться с проблемой бывает гораздо проще, чем в запущенных случаях», — предупреждает Роман Иванов.«Ученые подсчитали: у человека со „звучным“ храпом за ночь происходит до 300 кратковременных остановок дыхания. В этот момент корень языка западает. Такое частое прерывание дыхания приводит к нарушению работы сердца и сосудов. Это состояние опасно», — говорит врач Ирина Старкова.Три упражнения от храпаЕсли причина храпа в искривленной носовой перегородке, проблему решает операция. Кроме того, человек может храпеть из-за проблем с шеей.«Хроническое напряжение мышц шеи, часто вызванное плохой осанкой или длительным пребыванием в одной позе (например, при работе за компьютером), приводит к искривлению шейного отдела. У многих людей можно заметить, как голова выдвинута чуть вперед, что препятствует свободному прохождению воздуха. Из-за этого и появляется храп», — объясняет Ирина Старкова.Избавиться от напряжения в шее, а с ним и от храпа помогает простое упражнение: кладем на голову книгу и ходим так пару минут.«Мышцы фиксируют позу, постепенно привыкая к такому положению. Позвоночник выпрямляется. Воздух начинает свободнее циркулировать по телу», — говорит врач.Еще одна частая причина храпа — отечность корня языка и слабость мягкого неба.«Как правило, корень языка зажат у всех. Надо научиться опускать корень языка, — советует Ирина Старкова. — Хорошее упражнение от отека языка — имитация рычания. Цель — открыть дорогу звуку».Для укрепления верхнего неба врач советует полоскать горло.«Раз в день полощите горло раствором соды с солью, настойкой календулы или чаем. Эта процедура хорошо очищает лимфатическое глоточное кольцо и работает как массаж. К тому же полоскания горла — это профилактика вирусных инфекций», — говорит врач.Кроме того, эксперт советует присмотреться к подушке: если спать на ней неудобно, это тоже может стать причиной храпа.

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