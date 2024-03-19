Россиянам объяснили опасность ношения обуви на босу ногу
По словам эксперта, при трении голой стопы о внутреннюю поверхность обуви происходит разрушение защитной пленки с кислой PH на теле, а также раздражение рецепторов и интенсивный выброс пота, который при испарении оставляет свои органические компоненты на коже и обуви.
«Это питательная среда для микроорганизмов, обитающих в воздухе и на самой коже. Итог — потертости, местные воспалительные и аллергические реакции, грибковые заболевания», — рассказал физиолог и добавил, что проблемы усугубляются, если обувь закрытая.
Тогда возникает своего рода парниковый эффект, который способствует деформации суставов и возникновению артрита.
Очень вредно носить без носков модные сейчас кеды. Плотная обувь на резиновой подошве гарантирует парниковый эффект. Идеальный вариант, если говорить о закрытой обуви весной или летом, — это обувь с вентиляционными микропорами плюс носки из натуральных материалов Александр Созыкин физиолог
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