Nutrition: ешьте яйца вечером, если хотите похудеть, врач Беляева назвала еще более эффективный способ

Эксперты по питанию в США рассказали, когда нужно употреблять данный пищевой продукт, чтобы сбросить лишние килограммы.По словам ученых, большинство людей привыкли включать яйца в рацион на завтрак. Но, согласно специальному американскому исследованию, для похудения их лучше употреблять в вечернее время.Уточняется, что, с одной стороны, животные белки, как правило, легче усваиваются, чем растительные, и поэтому их следует употреблять в указанное время, чтобы обеспечить хороший ночной сон. С другой стороны, организму требуется много энергии для расщепления белка, особенно во время сна, что стимулирует сжигание жира.Кроме того, большое количество белка в яйцах гарантирует, что вечером уровень сахара в крови не будет колебаться, что, в свою очередь, приведёт к более глубокому, спокойному и комфортному сну.Врач-нутрициолог Беляева Лана рассказала специально для МедикФорум, что есть утром и вечером, чтобы худеть эффективно."Вы можете есть тогда, когда вам хочется и утром и вечером, они не единственный источник белка, который при похудении принципиально важен. Белок помогает ощущать себя более насыщенным и дольше сохранять чувство сытости после еды. Это может уменьшить количество потребляемых калорий за счет снижения аппетита и уменьшения перекусов между приемами пищи", - говорит врач-нутрициолог.Значение белка для похуденияПоддержание мышечной массы. При снижении веса с помощью диеты часто теряется не только жир, но и мышечная масса."Потребление достаточного количества белка помогает сохранить мышечную ткань в процессе похудения, что важно для поддержания общего метаболизма и контроля веса".Термический эффект пищи. Пищеварение и метаболизм белка требуют больше энергии, чем углеводов или жиров. Это означает, что организм тратит больше калорий на переваривание и усвоение белка, что может способствовать снижению избыточного веса.Поддержание стабильного уровня глюкозы в крови. Белок помогает предотвратить резкие колебания уровня глюкозы в крови, что может снизить вероятность возникновения приступов голода и желания перекусить сладкими или высококалорийными продуктами.Ускорение обмена веществ. Потребление белка может способствовать увеличению скорости обмена веществ, что означает, что организм тратит больше энергии даже в состоянии покоя."Это может помочь сжигать больше калорий и ускорить процесс похудения".Наиболее полезные источники белка при похуденииНаиболее полезные источники белка при похудении включают:Куриное филеРыбаМорепродуктыЯйцаМолочные продукты с низким содержанием жировБобы и другие магазинные продукты.

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