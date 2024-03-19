Эндокринолог перечислила витамины, которые придают сил весной
Без рекомендаций врача можно принимать поддерживающие дозировки витамина D, до 2000 международных единиц, а также магний, поскольку большинство людей испытывают дефицит этого элемента.
Помимо этого, полезны будут Омега-3 жирные кислоты. Их можно принимать круглогодично по 1–2 капсулы в сутки без назначения врача, рассказала Казачкова.
Врач отметила, что кроме принятия витаминов, необходимо больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы помочь организму справиться с усталостью.
Ранее диетолог Лиза Афинская сообщала, что почти всем людям не хватает в рационе богатых клетчаткой продуктов. Клетчатка может снизить риск многих заболеваний, включая некоторые виды рака и болезни сердца.
До этого врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева назвала продукты, которые провоцируют бессонницу. В частности, среди таких продуктов кофе, крепкий чай и шоколад.
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