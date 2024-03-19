В России выпустят вакцину, которая защитит от смертельного менингита лучше «Менактры»

Сейчас, чтобы максимально защититься от менингококковых инфекций, нужно вакцинироваться сразу двумя импортными и очень дорогими препаратами: «Менактрой» и «Бексеро». При этом за последним придется ехать в другую страну. Однако наши ученые работают над вакциной, которая заменит оба препарата.Менингит может развиваться несколько дней, а может забрать жизнь человека всего за сутки. Так случилось месяц назад с 11-летней девочкой из Липецкой области. 8 февраля девочке внезапно стало плохо в школе, а 9 февраля ребенок скончался.При менингите происходит воспаление оболочек мозга, которое вызывают бактерии и вирусы. Бактериальный менингит — самая тяжелая форма. Особенно она опасна для детей: по статистике, риск заразиться менингококковой инфекцией у малышей до 5 лет в 25 раз выше, чем у взрослых. При этом умирает каждый шестой ребенок, а в 20% cлучаев маленькие пациенты остаются инвалидами.Но и взрослым менингит может стоить жизни. В статье «Анализ летальных исходов менингококковой инфекции у взрослых» наши ученые приводят статистику: в России в 2018 году летальность составила 22%, в 2019-м — 21%. Получается, что менингит уносит жизнь каждого пятого взрослого.Сегодня для максимальной защиты от менингококковых инфекций нужно сделать две очень дорогие импортные прививки. Французская «Менактра» в частных клиниках обойдется в 5-8 тысяч рублей без учета платы за осмотр врача. Она защищает от менингококков четырех серогрупп — А, С, Y, W-135, но не спасает от распространенной серогруппы В. И здесь уже требуется итальянская «Бексеро», которой в России нет, и вряд ли эта вакцина появится в ближайшее время.«Сейчас единственный вариант привиться — это „вакцинальный туризм“. Самое простое — в Турции. Приехать на отдых и заодно сделать прививку. Вторую дозу — в следующий отпуск, — рассказывает врач-педиатр Наталья Вундцеттель. — Мы летали за „Бексеро“ в Австрию. Но покупать за границей и привозить вакцину в Россию я вам не посоветую: это довольно сложно и можно испортить дорогой препарат».К тому же такой «туризм» может позволить себе не каждый, да и сама вакцина в Турции обойдется в сумму около 108 евро (около 10 тысяч рублей), а в Австрии — 140 евро за одну прививку (около 14 тысяч).Однако сейчас в Петербурге разрабатывают вакцину, которая заменит сразу два импортных препарата. Когда ей можно будет привиться, «Доктор Питер» узнал в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.«Разработка вакцины идет. Готовимся к получению разрешения на клинические исследования в этом году. Ориентировочный срок выхода в гражданский оборот — 2027 год, — рассказывает Севастьян Рабдано, заместитель директора по разработке новых лекарственных средств СПбНИИВС.Эта вакцина будет полностью разрабатываться в России. Кроме того, в нее войдут пять компонентов — четыре антигена, представленных в «Менактре», и антиген В, который не входит во французскую вакцину. При этом на долю антигена B приходится до 20% случаев тяжелого менингококкового сепсиса в нашей стране».Первая российская вакцина от пневмококкаСейчас от пневмококковой инфекции прививают препаратом «Превенар». Эту вакцину разработала западная компания Pfizer, но в 2015 году технологию производства передали российским фармацевтам. Теперь же в СПбНИИВС готовятся к клиническим испытаниям абсолютно новой вакцины.В отличие от «Превенара», который работает против 13 штаммов, будущая вакцина защитит от 16 типов пневмококковых бактерий, три из которых распространены в России. Эти бактерии вызывают такие заболевания, как пневмония, сепсис, отит, плеврит и др.«Исследования будут достаточно продолжительными, так как необходимо изучить препарат в разных возрастных группах. Ориентировочный срок выхода в гражданский оборот — 2026–2027 годы», — говорит Севастьян Рабдано.Но чем новая российская вакцина лучше импортных аналогов, тем более что некоторые из них защищают от 20 и даже 23 штаммов?«Отличие от существующих импортных, в том числе 20-валентной и 23-валетной вакцин производства США, заключается в использовании более современного метода получения субстанции, — объясняет Рабдано. — С использованием специфичного химического реагента проводится конъюгация (присоединение к лекарственному веществу. — Прим. ред.) полисахаридов из пневмококка и рекомбинантного белка. Такой метод позволяет свести к минимуму изменения природного антигена.Кроме того, это будет первая вакцина с полностью локализованным на территории России производством — от штаммов-продуцентов до активной фармацевтической субстанции и готового продукта.На территории России зарегистрирован ряд вакцин для профилактики пневмококковых инфекций. Однако все эти вакцины либо закупаются за рубежом, либо не используют антигены, характерные для России».

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