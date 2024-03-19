Ключ к долголетию: назван самый полезный для здоровья чай

Разные виды чая различаются, прежде всего, по способу сушки и, соответственно, степени ферментации. Зелёный чай - самый неферментированный. Черный — просушен основательно. Улун - это постферментированный чай, промежуточный между зелёным и черным. Он имеет плюсы и того, и другого.Как сообщает Journal of Cardiovascular Pharmacology, о достоинствах улуна рассказал исследователь чая Тим Бонд из Tea Advisory Group. Эксперт считает китайский улун самым полезным среди всех видов чайных напитков. Его листочки проходят неполный цикл тепловой обработки, так в них сохраняется максимум антиоксидантов.В нем также много полифенолов теазинензинов, уникальных именно для этой разновидности чая. Исследование, которое провел сам ученый, показало, что улун помогает нормализовать уровень сахара у пациентов с сахарным диабетом. Он показан и при проблемах с зубами, при заболеваниях сердца и сосудов.Улун очень полезен для спортсменов и людей, занимающимся интенсивным физическим трудом, поскольку он способствует быстрому восстановлению мышц и ускоренному обмену веществ значительно эффективнее, чем традиционные зеленый или черный чай. Однако, предупреждает эксперт, важно соблюдать меру: две-три чашки китайского чая в день.Полезен такой напиток и для умственных способностей. Нейробиологи, как мы недавно рассказали, не считают фатально неизбежным старение мозга. Он достаточно пластичен, и мы можем поддерживать память и другие когнитивные способности в тонусе долгие десятилетия уже в солидном возрасте.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки