Врач Евлашева назвала сливочное масло среди насыщенных жиров для умеренного употребления

Врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева: сливочное масло и другие насыщенные жиры становятся очень вредными, если употребляются в высокой дозировке.Врач Евлашева сообщила, какие масла можно считать самыми полезными для организма. Она отметила, что речь идет о жидких и растительных маслах в виде оливкового, кукурузного, рапсового, льняного, подсолнечного. Главная ценность таких масел – это полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, содействующие повышению уровня «хорошего» холестерина, в результате чего улучшается защита человека от болезней сердца и сосудов.Сливочное масло Евлашева назвала среди насыщенных жиров, которые уместны в рационе строго при умеренном употреблении. Употребляемые в большом количестве, такие жиры могут оказаться крайне вредными.«Сливочное масло, пальмовое и кокосовое масло, сало содержат высокий уровень насыщенных жирных кислот, который увеличивает уровень «плохого» холестерина и связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета», - предупредила медик.По словам Евлашевой, доля насыщенных жиров в рационе не должна превышать 10%. В то же время полностью отказываться от них нельзя. Этот тип жиров необходим организму для построения клеточных мембран.

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