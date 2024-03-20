Эксперт Лялина рассказала, в каких продуктах искать необходимый организму йод
Йод — это основной компонент, который участвует в синтезе гормона щитовидной железы тироксина, для этого расходуется до 90% всего потребляемого нами с пищей минерала.
Этот микроэлемент необходим также для метаболизма, развития и работы мозга, для плода в утробе матери. Когда в организм поступает недостаточное количество йода, такое состояние называется йододефицитом.
По словам Ирины Лялиной, недостаток йода может спровоцировать развитие различных заболеваний, например зоб (стойкое опухолевидное увеличение щитовидной железы) и гипотиреоз. Кроме того, дефицит йода увеличивает риск развития рака груди, рака яичников и простаты, предупреждают врачи.
Признаки дефицита йода в организме:
неожиданный набор веса;
слабость и постоянная усталость;
мерзлявость — вам постоянно холодно;
изменения ритма сердца;
сухая и шелушащаяся кожа;
выпадение волос;
запоры;
головные боли.
Чем старше становится человек, тем больше йода требуется его организму. Например, необходимая дозировка у малышей, школьников и подростков будет значительно различаться.
«Примерно 150 мкг йода в день — достаточная доза для всех, кто старше 12 лет, исключая беременных и кормящих женщин, им требуется больше ценного минерала. Ведь этот микроэлемент играет важную роль в развитии головного мозга ребенка», — поясняет эксперт.
Что делать, чтобы йод лучше усваивался в организме
Безусловно, чтобы избежать дефицита микроэлемента, нужно следить за рационом. Однако есть продукты, которые как помогают, так и, наоборот, мешают усвоению минерала.
Чтобы йод лучше усваивался, сочетайте его с едой, которая богата витамином С. Это цитрусовые, киви, болгарский перец, шпинат, черная смородина, укроп .
Избегайте одновременного употребления продуктов, богатых глюкозинолатами (это природный класс органических соединений, которые содержат серу и азот), поскольку они снижают усвояемость йода. Например, это брюссельская и белокочанная капуста, репа, горчица, хрен.
В каких продуктах больше всего йода
В списке лидируют морепродукты (морская капуста и морская рыба). Они могут закрывать значительную часть суточной потребности организма в йоде.
«Их достаточно есть 1-2 раза в неделю. Однако с водорослями стоит быть аккуратными: можно получить избыток йода, это тоже вредно. Во всем надо знать меру», — говорит Ирина Лялина.
молочные продукты (в них минерала не так много, поэтому можно есть йогурт и пить молоко каждый день, но опять же стоит помнить о мере);
яйца;
овощи: шпинат, брокколи, горох;
картофель с кожицей;
хурма;
фейхоа;
чернослив;
клубника;
клюква.
Содержит полезный минерал и йодированная соль. В 1 грамме продукта концентрация йода достигает 25 мг. По словам Ирины Лялиной, если у вас на столе есть такая соль, то дефицит микроэлемента вряд ли возможен.
Однако важно помнить, что в состав йодированной соли входит иодид калия, который разрушается при температурной обработке, а значит, при приготовлении горячих блюд такая соль окажется бесполезной.
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