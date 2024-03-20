Диетолог Джутова: Без завтрака человек может быть рассеян и не особо работоспособен

Диетолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Марьяна Джутова рассказала, что люди, отказывающиеся от завтрака, могут столкнуться с ухудшением концентрации, памяти, настроения, пониженной работоспособностью в течение всего дня.Пропущенный завтрак означает лишение организма топлива для запуска обменных процессов и поддержания энергии на протяжении дня, говорит врач. Непозавтракавший человек может чувствовать себя хуже.Джутова добавила, что организм ночью еды не получает, а завтрак возобновляет поступление питательных веществ, витаминов и минералов.«Поэтому завтракать перед началом рабочего или учебного дня особенно важно для поддержания здоровья и хорошего самочувствия», – подытоживает она.

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