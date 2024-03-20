Отказ от мяса может нанести серьезный вред мозгу из-за дефицита питательных веществ

Употреблять мясо необходимо для поддержания функций мозга и ментального здоровья, считают многие эксперты.Есть мясо и избегать отказа от него следует хотя бы для того, чтобы у человека хорошо функционировал головной мозг. Она отметила, что отказ от мяса может нанести серьезный вред мозгу из-за возможного в его случае дефицита белка и других питательных веществ.Ив почеркнула, что ряд веществ, необходимых для хорошей работы мозга, содержатся только в мясе и восполнить их количество за счет других источников практически невозможно.«Только в мясе содержатся все нужные человеческому организму питательные вещества в подходящей для него форме – среди них витамин B12, жирные омега-3 кислоты, цинк, холин, железо и йод», - объяснила эксперт.Диетолог обратила внимание и на то, что употребление мяса не вызывает опасных скачков уровней глюкозы и инсулина в крови, а, значит, не способствует метаболическим изменениям и ожирению, которое негативно отражается на мозговой активности.

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