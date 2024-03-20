JOS: вязание способствует психическому благополучию

Ученые из University of Gothenburg (Швеция) представили новое исследование, опубликованное в Journal of Occupational Science, которое обнаружило значимые психологические выгоды вязания для людей, страдающих психическими расстройствами.Исследование было ориентировано на понимание того, как люди, имеющие психические заболевания, воспринимают вязание в качестве досугового занятия и может ли это занятие приносить пользу и смысл. Качественный дизайн исследования был основан на нетнографическом методе LiLEDDA, который помог собрать и анализировать данные из 600 постов в Интернете.Результаты исследования показали, что для участников вязание стало не просто хобби, а "путем к здоровью". Оно позволяло им чувствовать себя лучше, приобретать чувство компетентности и "замедляться", что способствовало сосредоточенности. Кроме того, вязание влияло на структуру и баланс повседневной жизни, оказывая позитивное воздействие как в социальном, так и в индивидуальном плане.Для участников исследования вязание было не только способом самовыражения, но и профессиональной идентичности, чувства принадлежности и вознаграждения. Эти результаты подталкивают к дальнейшим исследованиям о том, какие еще творческие занятия могут оказывать подобное психологическое воздействие на людей с психическими расстройствами.Исследование подчеркивает важность того, чтобы обратить внимание на значимость таких занятий в рамках терапии и поддержки психического здоровья, а также вдохновляет на дальнейшие исследования в этой области.

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