Россиянам раскрыли, какие аллергии их подстерегают весной
Аллергическая реакция может быть очень агрессивной, вплоть до отека Квинке. Аллергикам нужно быть крайне осторожным. К таким продуктам относиться: яблоки, березовый сок, киви, вишня, персик, абрикос, черешня, груши, оливки, маслины, морковь, картофель, миндаль, грецкие орехи, помидоры, зелень и некоторые специи..., — рассказала врач.
Наличие пищевой аллергии значительно повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, заявила ранее врач Елена Малышева. По ее словам, это подтверждается результатами исследования, проведенного в США в 2023 году. Выяснилось, что при употреблении пищи, содержащей в себе аллергены, сильно страдают сосуды.
Начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин заявил, что составляемая каждую весну во многих СМИ Москвы карта районов города, особенно опасных для аллергиков, не имеет смысла. Он объяснил, что растения-аллергены встречаются во всех районах столицы.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий