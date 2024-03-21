Врач Денисова рассказала, какой дешёвый овощ помогает гипертоникам

Картошку многие не считают продуктом для здорового питания, думая, что это пустые калории. Одни вычеркивают её из своего меню, чтобы не толстеть. Другие опасаются повышения сахара в крови, ведь картошка богата крахмалом.

Однако утверждения, что картошка вообще ничем и никому не полезна — миф.

«Из-за высокого содержания калия картошка может быть помощником для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как калий способствует снижению артериального давления. К тому же картофель является легким мочегонным средством», — объяснила aif.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

В 100 граммах содержится 568 мг калия — 23% от суточной нормы. Вес одной средней картофелины примерно 70 г. Так что 2-3 картошки на гарнир могут обеспечить больше половины потребности в калии.

Лучший способ — сварить „в мундире“. Можно также запекать в духовке в кожуре, — советует диетолог. — Конечно, при термической обработке значительная часть витамина С теряется, но калий и другие полезные вещества остаются. Стоит помнить, что больше всего витаминов и минеральных веществ в молодом картофеле, - советует Денисова.

Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум, какие еще продукты помогут снизить давление благодаря высокому содержанию калия.

"Калий - это важный минерал, который играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца, функционировании мышц, нормализации давления и баланса жидкости в организме", - говорит Строков.


Продукты, богатые калием:

Бананы: бананы известны своим высоким содержанием калия. Один средний банан содержит около 400 мг калия.
Фасоль и горох: фасоль, горох и другие бобовые также богаты калием. Они содержат около 400-600 мг калия на 100 граммов продукта.
Курага: курага - это сушеные абрикосы, которые также являются хорошим источником калия. Они содержат около 800 мг калия на 100 граммов продукта.
Шпинат: шпинат содержит значительное количество калия. Он содержит около 550 мг калия на 100 граммов продукта.
Молоко и йогурт: молочные продукты также содержат некоторое количество калия. Они могут быть хорошим источником калия, особенно для тех, кто не потребляет много овощей и фруктов.

"Употребление продуктов, богатых калием, может помочь поддерживать здоровый уровень этого важного минерала в организме. Однако важно учитывать индивидуальные потребности и рекомендации врача при увеличении потребления калия".

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