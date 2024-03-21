Диетолог Михалева рекомендовала людям с проблемами почек отказаться от животного белка
По словам врача, больные почки не могут адекватно выводить продукты деградации аминокислот, которые содержатся в большом количестве в этом продукте.
При низкобелковой диете, в том числе вегетарианстве можно сохранить здоровье почек.
Однако отказ от мяса полезен далеко не всегда. Так, для здорового человека, у которого не наблюдаются проблемы с почками, вегетарианство принесет больше вреда, чем пользы. пояснила специалист.
«Некоторые вегетарианцы говорят о том, что они чувствуют большую лёгкость, пищеварение у них улучшается за счёт того, что перестают есть животный белок, который является довольно плотной пищей и если его переедать, может быть ощущение тяжести в животе и даже развитие дисмикробиоценоза», - рассказала Михалёва.
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