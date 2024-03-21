Эксперт Лялина: свёкла понижает "плохой" холестерин

Свёкла поможет получить максимум от тренировки. Этот овощ — ценный источник витаминов А, В и С, фолиевой кислоты, железа, калия, магния, фосфора, йода и антиоксидантов (бетаина), а также клетчатки, белка и сахара (20% от общей массы), рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.По её словам, благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам этот овощ снижает давление, улучшает кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы, способствует защите клеток сердца от свободных радикалов, повышению уровня "хорошего" холестерина и понижению "плохого", улучшению обмена веществ и здоровья кожи, укреплению иммунитета организма, снижению воспалительных процессов.Клетчатка способствует повышению перистальтики кишечника и предотвращению запоров, а пребиотики — формированию здоровой кишечной микрофлоры."Употребление свёклы в умеренных количествах безопасно для большинства людей, переедание способно вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике", - говорит Лялина.Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум, какие блюда можно приготовить из свеклы."Свекла - это невероятно полезный коренеплод, который можно использовать для приготовления разнообразных блюд", - говорит Пономарева.Пономарева назвала наиболее полезных блюд из свеклы:СалатыСвекла отлично подходит для приготовления свежих салатов. Вы можете нарезать ее тонкими ломтиками, натереть на терке или запечь в духовке, чтобы добавить в салаты с огурцами, листовым салатом, гранатом и орехами."Салаты из свеклы обычно богаты витаминами, минералами и антиоксидантами".СупыСвекла прекрасно сочетается с другими овощами в супах. Вы можете приготовить борщ, гороховый суп с добавлением свеклы или суп-пюре из свеклы и картофеля."Эти блюда богаты питательными веществами и отлично подходят для холодного времени года".Жареная свеклаЖареная свекла - это вкусное и здоровое блюдо, которое можно приготовить, нарезав свеклу кубиками или ломтиками и обжарив в духовке или сковороде с добавлением оливкового масла и пряностей. Это богатое клетчаткой и антиоксидантами блюдо можно подавать как гарнир или закуску.Свекольный хумусСвекольный хумус - это здоровая альтернатива классическому нутовому хумусу. Для его приготовления смешайте в блендере отваренные свеклу, чеснок, лимонный сок, тахини (пасту из кунжута), оливковое масло, соль и перец."Получившийся крем можно подавать с овощами или хлебом".Маринованная свеклаМаринованная свекла - это отличная закуска или добавка к салатам. Для приготовления нарежьте свеклу тонкими кружочками и залейте ее уксусом, сахаром, солью и пряностями. Поставьте в холодильник на несколько часов или ночь, чтобы она настоялась.

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