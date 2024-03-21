Интервальное голодание может повышать риск смерти от инсульта и инфаркта на 91%

Некоторые пытаются похудеть, практикуя интервальное голодание. Результаты и правда впечатляют, однако последние выводы ученых вызывают тревогу: такой метод провоцирует серьезные проблемы со здоровьем.Интервальное голодание (ИГ) — одна из самых популярных в мире тенденций в диетологии. Его используют, чтобы похудеть, улучшить свое здоровье и упростить свой образ жизни. Метод крайне прост: часть суток вы едите, другую часть — только пьете воду. Причем интервалы могут быть разными.Так, например, человек может придерживаться схемы 12:12, то есть 12 часов можно есть все, что хочешь, а оставшиеся 12 — только пить воду. Есть интервал и 20:4, здесь очень строгие ограничения, ведь голодать придется почти сутки. Однако самая популярная схема — это 16:8. В этом случае есть можно в течение 8 часов, оставшееся время только пить воду.Ученые провели масштабное исследование, итоги которого представили на научных сессиях по эпидемиологии и профилактике здорового образа жизни в Чикаго. Как выяснили эксперты, люди, которые практиковали интервальное голодание 16:8, на 91% чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто этого не делал.Исследователи трудились над работой в течение 17 лет — это период времени, за который они наблюдали за добровольцами. Всего в эксперименте приняли участие 20 тысяч человек, средний возраст которых составил 49 лет. Они предоставляли информацию о показателях здоровья, питании и образе жизни.Вот основные выводы ученых:потребление пищи в период менее 8 часов в сутки повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 91%;если у человека уже есть патологии сердца и сосудов в анамнезе и он съедает всю дневную норму еды менее чем за 10 часов, то риск болезней сердца и сосудов повышается на 66%;риск смерти от сердечно-сосудистых патологий также возрастал у людей с патологиями сердца и/или раком, которые практиковали интервальное голодание.Ученые считают, что ограниченное по времени питание может иметь краткосрочные преимущества, но долгосрочные побочные эффекты. Однако эксперты признают: им потребуются дополнительные исследования, чтобы как можно глубже разобраться в этой теме. Например, у работы есть одно серьезное ограничение: вся информация о питании добровольцев фиксировалась исключительно с их слов.Как только работа пройдет все необходимые экспертные проверки, ученые опубликуют исследование в одном из научных журналов.Интервальное голодание — метод не для всехПо данным одного из исследований, благодаря такому типу питания люди могли терять до 2,5% своего веса, если выдерживали на интервальном голодании 22 дня. Не самый высокий результат, но участники эксперимента не прикладывали особых усилий, чтобы сбросить лишние килограммы, просто питались по особому графику.

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