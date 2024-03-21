Российские ученые создали систему идентификации личности по активности мозга

Исследователи Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН разработали новую систему идентификации, основанную на активности мозга человека при восприятии визуальных стимулов. Эксперименты показали, что мозг каждого человека генерирует уникальные электрические сигналы, которые можно использовать для определения его личности и психофизиологического состояния.Созданные классификационные модели, базирующиеся на искусственных нейронных сетях, способны определить человека с точностью до 70% по его мозговой активности. Это открывает новые перспективы для биометрической безопасности, предоставляя возможность идентифицировать людей на основе их уникальных мозговых сигналов.Эксперименты, проведенные с участием 30 испытуемых, показали, что данные ЭЭГ каждого человека могут быть представлены в виде уникальных спектрограмм, которые можно анализировать с помощью нейронных сетей. Обученные модели демонстрируют высокую точность распознавания и позволяют определять не только личность, но и психоэмоциональное состояние человека.Это открытие может стать основой для разработки новых методов биометрической идентификации, обеспечивая более надежную систему защиты информации и устройств.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки