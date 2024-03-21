Скачет давление после 40: профессор Бахтияров назвал причины, почему так бывает у женщин

На самом деле скачки давления не столь опасны, как стабильно повышенное давление. Именно оно означает гипертонию, от которой можно ожидать немало неприятностей в будущем и которую люди годами просто не замечают.Если не следить регулярно за артериальным давлением, гипертонию легко не заметить. Она особо никак не проявляется и не мешает в жизни до поры до времени: человек привыкает к этому состоянию и перестает ощущать, что что-то с его сосудами не так.Внезапные же скачки давления — как вверх, так и вниз — обычно более ощутимы по самочувствию. Они случаются в любом возрасте, даже у молодых и здоровых, — так могут сказываться физические или эмоциональные перегрузки. У людей старше 40 лет к ним прибавляются и другие причины.Как рассказал в своем телеграм-канале акушер-гинеколог Камиль Бахтияров, у женщин 40+ давление может повышаться из-за:гормональных изменений в организме (падает уровень эстрогенов и прогестерона);снижения с возрастом эластичности сосудов;постоянных стрессов;гиподинамии;избыточного веса.«Все это — факторы риска для развития гипертонии», — резюмирует акушер-гинеколог.Что делатьКак бы ни было горько, но, если вам больше сорока, без такого прибора, как тонометр, в домашнем обиходе обойтись будет трудно. Привычка контролировать артериальное давление может избавить вас от серьезных проблем со здоровьем в будущем, в том числе инфаркта или инсульта.Если давление скачет часто или цифры на тонометре постоянно выше нормы, не откладывайте визит к кардиологу на «потом как-нибудь». Возможно, дело уже дошло до гипертонии, и тогда врач может назначить вам специальные препараты. Как известно, чем раньше начать лечение, тем больше шансов на благоприятный исход заболевания.«Но это только малая часть лечения, а не волшебное средство от всего. Важны ваше собственное участие и коррекция образа жизни и питания», — обращает внимание Камиль Бахтияров.Акушер-гинеколог перечислил четыре способа, как еще можно себе помочь.Следите за питанием. Низкокалорийная диета, богатая овощами, приведет к снижению веса при его избытке и, как следствие, давления. С помощью правильного питания можно справиться с такими проблемами, как инсулинорезистентность, риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Будьте физически активными. Старайтесь ежедневно ходить пешком и несколько раз в неделю заниматься физкультурой или плаванием.Откажитесь от курения.Ограничьте кофеин и алкоголь.

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