Эндокринолог Яцишина: недостаточное питье воды мешает избавляться от лишнего веса

Эндокринолог Ольга Яцишина: для поддержания стройности или похудения важно пить достаточно чистой воды.Эндокринолог Яцишина заявила, что одним из простых, но действенных способов профилактики ожирения является гидратация, то есть достаточное увлажнение организма. В свою очередь, недостаточное питье воды мешает избавляться от лишнего веса, так как в его случае замедляется обмен веществ, подчеркнула эксперт.«Недостаточное употребление чистой воды в течение дня может стать преградой на пути к стройности, замедляя обмен веществ и процесс сжигания жира. Поддержание адекватного водного баланса в организме, наоборот, играет важную роль в снижении веса», - поделилась ЯцишинаВрач добавила, что если организм не получает нужного объема воды, в нем снижается функция контроля пищевого поведения, из-за чего человек съедает больше обычного.Также медик обратила внимание на то, что при увеличенной массе тела потребность в чистой жидкости возрастает, что объясняется рядом физиологических аспектов. При условии недостаточного питья воды организм может включать сигналы о ее нехватке – при этом, например, может возникать обострение аппетита, ухудшение настроения, плохая концентрация и способность соображать, усталость.

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