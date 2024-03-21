Психиатр Жиляева назвала головокружение в числе признаков панической атаки

Психиатр Татьяна Жиляева предупредила, что паническую атаку может испытать любой человек.

В комментарии психиатра Татьяны Жиляевой для NewsNN прозвучало мнение о том, что панические атаки – это не отдельное заболевание, а синдром, то есть совокупность признаков, возникающих и усиливающихся в течение какого-то времени.

«Паническая атака является совокупностью симптомов, а не заболеванием. В течение нескольких минут у человека усиливается тревога и страх», - отметила специалист.

Психиатр Жиляева перечислила симптомы, которые могут возникать во время панической атаки.

Учащенное сердцебиение и нарушенное дыхание;
Ощущение нехватки воздуха;
Дрожь в руках;
Головокружение.
Боли в животе;
Напряжение, боль в мышцах;
Слабость во всем теле;
Сухость во рту;
Потливость.

Что касается эмоциональных симптомов, могут присутствовать смятение, хаотическое мышление, ощущение надвигающейся беды, страх смерти.

После приступа панической атаки возникает чувство сильного истощения, физического и эмоционального.

«Приступы паники могут случиться у любого человека, однако в группе риска люди с тревожностью и повышенной чувствительностью к телесным проявлениям. Например, те, кто может слышать собственное сердцебиение по ночам», - пояснила психиатр.

Жиляева отметила, что при возникновении подобных состояний необходимо обращаться к специалистам.

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