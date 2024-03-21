Психиатр Жиляева назвала головокружение в числе признаков панической атаки

Психиатр Татьяна Жиляева предупредила, что паническую атаку может испытать любой человек.В комментарии психиатра Татьяны Жиляевой для NewsNN прозвучало мнение о том, что панические атаки – это не отдельное заболевание, а синдром, то есть совокупность признаков, возникающих и усиливающихся в течение какого-то времени.«Паническая атака является совокупностью симптомов, а не заболеванием. В течение нескольких минут у человека усиливается тревога и страх», - отметила специалист.Психиатр Жиляева перечислила симптомы, которые могут возникать во время панической атаки.Учащенное сердцебиение и нарушенное дыхание;Ощущение нехватки воздуха;Дрожь в руках;Головокружение.Боли в животе;Напряжение, боль в мышцах;Слабость во всем теле;Сухость во рту;Потливость.Что касается эмоциональных симптомов, могут присутствовать смятение, хаотическое мышление, ощущение надвигающейся беды, страх смерти.После приступа панической атаки возникает чувство сильного истощения, физического и эмоционального.«Приступы паники могут случиться у любого человека, однако в группе риска люди с тревожностью и повышенной чувствительностью к телесным проявлениям. Например, те, кто может слышать собственное сердцебиение по ночам», - пояснила психиатр.Жиляева отметила, что при возникновении подобных состояний необходимо обращаться к специалистам.

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