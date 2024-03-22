Кардиолог Фомичева рассказала о симптомах, при которых нужно обратиться к врачу
Сердечно-сосудистая система играет ключевую роль в работе всего организма, поэтому важно реагировать на любые сигналы, указывающие на возможные проблемы. Некоторые симптомы могут быть незаметными или недооцененными, что может привести к серьезным последствиям.
— Важно обращаться к врачу при любом новом дискомфорте в области сердца, особенно если он возникает или усиливается при физической нагрузке и сопровождается отдачей боли в плечо, левую руку или лопатку, — поделилась врач с РИАМО.
Доктор посоветовала также обращаться за медицинской помощью при одышке, нехватке воздуха в покое, снижении выносливости к физическим нагрузкам и других опасных симптомах. В случае острой необходимости следует вызывать скорую помощь.
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