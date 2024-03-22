Российские ученые заменили пораженные атеросклерозом сосуды шелком, идет совершенствование метода

Офис национального проекта «Наука и университеты» проинформировал о достижениях кемеровских исследователей.Прорыва в медицине достигли эксперты из лаборатории тканевой инженерии и внутрисосудистой визуализации НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (г. Кемерово). Проект по применению фиброина шелка в качестве замены участков пораженных атеросклерозом сосудов успешно прошел доклинические испытания.Методом электроспиннинга были изготовлены 3D-пористо-волокнистые конструкции.«Эксперимент продемонстрировал полную проходимость сосудов с имплантированными заплатами, а также покрытие внутренней поверхности заплаты собственными клетками организма», – заявил завлабораторией тканевой инженерии и внутрисосудистой визуализации Никита Кочергин.Эта методика предотвращает образование тромбов и снижает риск возникновения инсульта.Впереди у ученых совершенствование состава тканеинженерной заплаты путем внедрения новой комбинации полимеров.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки