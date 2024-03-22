Три напитка, которые делают из вас старуху, один из них многие пьют каждый день
Красивая, здоровая кожа — это не только результат правильного ухода, но и показатель нашего питания. К примеру, есть продукты, которые могут спровоцировать акне. Поэтому при проблемах с кожей лучше исключить из меню фастфуд, молочный шоколад, выпечку, спортивные смеси и коровье молоко.
Кроме того, стоит ограничить употребление некоторых напитков, которые могут привести к преждевременному старению кожи.
Алкоголь
«Алкоголь старит вашу кожу. В первую очередь это происходит за счет обезвоживания, — говорит на своем канале нейробиолог Роберт Лав. — Кроме того, алкоголь старит мозг и весь организм. Он вреден для кишечника и печени, он нарушает ваш сон, и все это отражается на состоянии кожи и всего тела».
Сладкая газировка
Сладкая газировка содержит много рафинированного сахара и совсем не имеет клетчатки, которая бы задерживала усвоение сахара. В результате такие напитки резко повышают уровень глюкозы в крови. Это, в свою очередь, может усилить воспалительные процессы, которые являются одной из главных причин старения кожи.
Однако пить газировку с искусственными подсластителями эксперт также не советует.
«Диетическая газировка еще хуже», — говорит Роберт Лав.
Так, недавнее исследование показало: люди, которые за неделю выпивают два и более литра подслащенных напитков, имеют на 20% выше риск фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма, при котором сердце бьется очень быстро и нерегулярно). Такая патология увеличивает вероятность развития инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений.
Кофе
С одной стороны, кофе полезен для мозга и кишечника. Он влияет на состав микробиоты, благодаря чему способен снизить риск рака кишечника.
В составе кофе есть полифенолы — полезные вещества, которые работают как антиоксиданты, обладают противовоспалительными свойствами и помогают защищать от диабета, болезней сердца и сосудов, а также от ожирения.
С другой стороны, кофеин является мочегонным средством.
«Это означает, что кофе вызывает обезвоживание, из-за чего ваша кожа выглядит старше», — говорит Роберт Лав.
Чтобы этот напиток приносил только пользу и даже омолаживал, эксперт рекомендует пить органический кофе без кофеина. Этот напиток также содержит полифенолы и при этом не нарушает водный баланс в организме.
Если же вы не признаете кофе без кофеина, следите за тем, чтобы выпивать достаточное количество воды.
Что пить для молодости кожи
Зеленый чай
«Этот напиток содержит антиоксиданты, которые замедляют процессы старения, а также защищают мозг, снижают риск развития болезни Альцгеймера», — говорит нейробиолог.
Матча
Матча — порошок из растертых молодых чайных листьев.
«Матча в 10 раз эффективнее, чем обычный зеленый чай, содержит в 10 раз больше антиоксидантов», — уверяет Роберт Лав.
Вода
Чтобы кожа была увлажненной и дольше оставалась молодой, врачи советуют пить достаточное количество воды — 30 мл жидкости на 1 килограмм веса.
Есть простой тест, который показывает, хватает ли вашему организму воды. Для этого аккуратно защипните кожную складку на руке и отпустите.
«У человека с нормальным уровнем воды кожа моментально расправится. А при обезвоживании складка может держаться пару секунд, — объясняет терапевт Марат Фаррахов. — Это тревожный признак, который указывает на возможные проблемы со здоровьем».
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