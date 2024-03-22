Три напитка, которые делают из вас старуху, один из них многие пьют каждый день

Эти напитки сильно обезвоживают кожу, из-за чего она становится дряблой и морщинистой. Рассказываем, что исключить из меню, чтобы не состариться раньше времени.Красивая, здоровая кожа — это не только результат правильного ухода, но и показатель нашего питания. К примеру, есть продукты, которые могут спровоцировать акне. Поэтому при проблемах с кожей лучше исключить из меню фастфуд, молочный шоколад, выпечку, спортивные смеси и коровье молоко.Кроме того, стоит ограничить употребление некоторых напитков, которые могут привести к преждевременному старению кожи.Алкоголь«Алкоголь старит вашу кожу. В первую очередь это происходит за счет обезвоживания, — говорит на своем канале нейробиолог Роберт Лав. — Кроме того, алкоголь старит мозг и весь организм. Он вреден для кишечника и печени, он нарушает ваш сон, и все это отражается на состоянии кожи и всего тела».Сладкая газировкаСладкая газировка содержит много рафинированного сахара и совсем не имеет клетчатки, которая бы задерживала усвоение сахара. В результате такие напитки резко повышают уровень глюкозы в крови. Это, в свою очередь, может усилить воспалительные процессы, которые являются одной из главных причин старения кожи.Однако пить газировку с искусственными подсластителями эксперт также не советует.«Диетическая газировка еще хуже», — говорит Роберт Лав.Так, недавнее исследование показало: люди, которые за неделю выпивают два и более литра подслащенных напитков, имеют на 20% выше риск фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма, при котором сердце бьется очень быстро и нерегулярно). Такая патология увеличивает вероятность развития инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений.КофеС одной стороны, кофе полезен для мозга и кишечника. Он влияет на состав микробиоты, благодаря чему способен снизить риск рака кишечника.В составе кофе есть полифенолы — полезные вещества, которые работают как антиоксиданты, обладают противовоспалительными свойствами и помогают защищать от диабета, болезней сердца и сосудов, а также от ожирения.С другой стороны, кофеин является мочегонным средством.«Это означает, что кофе вызывает обезвоживание, из-за чего ваша кожа выглядит старше», — говорит Роберт Лав.Чтобы этот напиток приносил только пользу и даже омолаживал, эксперт рекомендует пить органический кофе без кофеина. Этот напиток также содержит полифенолы и при этом не нарушает водный баланс в организме.Если же вы не признаете кофе без кофеина, следите за тем, чтобы выпивать достаточное количество воды.Что пить для молодости кожиЗеленый чай«Этот напиток содержит антиоксиданты, которые замедляют процессы старения, а также защищают мозг, снижают риск развития болезни Альцгеймера», — говорит нейробиолог.МатчаМатча — порошок из растертых молодых чайных листьев.«Матча в 10 раз эффективнее, чем обычный зеленый чай, содержит в 10 раз больше антиоксидантов», — уверяет Роберт Лав.ВодаЧтобы кожа была увлажненной и дольше оставалась молодой, врачи советуют пить достаточное количество воды — 30 мл жидкости на 1 килограмм веса.Есть простой тест, который показывает, хватает ли вашему организму воды. Для этого аккуратно защипните кожную складку на руке и отпустите.«У человека с нормальным уровнем воды кожа моментально расправится. А при обезвоживании складка может держаться пару секунд, — объясняет терапевт Марат Фаррахов. — Это тревожный признак, который указывает на возможные проблемы со здоровьем».

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