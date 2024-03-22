Как поменять поликлинику по ОМС в 2024 году: пошаговая инструкция от медстраховщиков

По закону любой человек вправе поменять свою поликлинику на другую. Как это можно сделать в своем городе или при переезде в другой регион, объясняют эксперты системы ОМС.Для начала общие вводные, прописанные в статье 21 закона «Об основах охраны здоровья» и приказе Минздравсоцразвития РФ № 406н от 26 апреля 2012 года:сменить поликлинику — законное право каждого человека;прикрепляться к новой медицинской организации можно не чаще одного раза в год. Исключение составляют лишь случаи с переезжающими — тут ограничений нет.В пределах своего города или регионаПо словам медстраховщиков, на самом деле причина, по которой вы хотите сменить поликлинику, не важна. Это может быть более удобное месторасположение (например, рядом с вашей работой) или позитивные отзывы подруг. Главное, чтобы выбранное вами медучреждение работало в системе ОМС.«Словом, вы решаете и выбираете сами. Главное, чтобы медицинская организация была зарегистрирована в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи и оказывала первичную медико-санитарную помощь, в том числе по территориально-участковому принципу. Такая информация размещается в реестрах на сайтах страховых медицинских организаций и территориальных фондов ОМС», — отмечает Михаил Пушков, советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС».Итак, вот пошаговая инструкция от медстраховщиков.Шаг 1. Выбираете новую поликлиникуВажно учитывать, что с точки зрения доступности медпомощи у новой поликлиники могут быть свои минусы. Если вы, например, выбрали поликлинику рядом с работой, вызвать врача на дом из этого медицинского учреждения вы не сможете, на дом придет специалист из поликлиники по месту жительства. При этом все последующие плановые посещения врача во время нахождения на больничном, а также обследования, включая сдачу анализов, вы должны будете проходить в выбранной вами новой поликлинике. Правда, можно сделать это и по месту жительства, но уже за свои деньги.Шаг 2. Обратитесь в новую поликлинику и напишите заявление о прикрепленииВам понадобятся следующие документы:для взрослых — полис ОМС (или выписка из Единого реестра зарегистрированных лиц), паспорт;для детей до 14 лет — свидетельство о рождении, СНИЛС (при наличии), документ о постоянной или временной регистрации ребенка и паспорт одного из родителей (или законных представителей).Шаг 3. Дождитесь решения поликлиники о прикрепленииПо словам экспертов ОМС, ребенка обязаны прикрепить к поликлинике в день обращения, а прикрепление взрослых пациентов занимает до шести рабочих дней.Важно: поликлиника может отказать вам в прикреплении. Дело в том, что поликлиники финансируются по подушевому принципу, то есть вся первичная медико-санитарная служба напрямую зависит от количества прикрепленного населения. В то же время у поликлиник есть ограничения — четкие нормативы по числу возможных пациентов в зависимости от количества врачей, размера поликлиники и так далее.«Если какая-то медорганизация уже перегружена, то, к сожалению, вам может быть отказано в прикреплении. Отказ в таком случае правомерен, но при этом должен быть официально подтвержден», — уточняют медстраховщики.Соответствующее письмо об отказе с указанием причины вам должны выдать в бумажном виде или направить в личный кабинет на портале «Госуслуги», если вы подавали заявление через этот сервис. Если же вы считаете, что отказали вам неправомерно, обратитесь в свою страховую компанию, выдавшую полис ОМС. Там проверят, есть ли нарушения или нет.При переезде в другой регионПри переезде в другой город менять поликлинику вам придется в любом случае. В этой ситуации понадобится документ, подтверждающий смену места жительства, — например, документ о временной регистрации или договор аренды жилья.Однако бывает и так, что в новом месте вам могут отказать в прикреплении к поликлинике, потому что в этом регионе нет той страховой компании, которая выдала вам полис ОМС. По словам медстраховщиков, это неправомерно, так как полис ОМС действует на всей территории страны. Между тем здесь есть определенный нюанс, связанный с организационно-финансовыми вопросами.«Есть базовая программа государственных гарантий, она едина для всей страны, в рамках нее определены очень широкие возможности получения медпомощи. Но в каждом регионе есть и территориальная программа, которая может быть чуть шире, но не меньше по объемам медпомощи, чем базовая. Оплату медицинской помощи и проверку качества ее оказания осуществляют страховые медицинские организации. Если в регионе не работает страховая медицинская организация, которая выдала вам полис ОМС, оплату будет производить Территориальный фонд ОМС в рамках базовой программы. Отказать в прикреплении к конкретной поликлинике вам в этом случае не могут. И в случае отказа вам нужно получить от медицинской организации соответствующее письмо об отказе с указанием причины, а затем обратиться непосредственно в Территориальный фонд ОМС для решения этой ситуации», — разъясняет Михаил Пушков.Но если вы хотите получать медпомощь по территориальной программе, которая действует в этом регионе и которая шире базовой, придется выбрать другую страховую медицинскую компанию — одну из тех, которые работают конкретно в вашем новом месте жительства. Реестр таких медстраховщиков можно найти на сайте местного Терфонда ОМС.Итак, подведем итог, как надо действовать.Обратитесь в свою страховую медорганизацию, но уже по новому месту жительства. Сообщите ей свои новые контактные данные, после чего она зарегистрирует полис ОМС в новом регионе. Если ваш страховщик там не работает, надо обратиться в любую страховую медицинскую компанию, работающую в этом регионе.Выберите поликлинику и напишите заявление о прикреплении. Кроме полиса ОМС (или выписки из Единого реестра зарегистрированных лиц) и паспорта, вам также потребуется документ, подтверждающий смену места жительства. Напомним, это документ о временной регистрации или договор аренды жилья.

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