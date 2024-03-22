Кардиолог Алексеев: сахарный диабет повышает риск инфаркта

Сахарный диабет, семейный анамнез и некоторые другие факторы значительно повышают риск развития инфаркта, предупредил кардиолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Роман Алексеев.Алексеев обратил внимание, что при осмотре пациента врачи первым делом интересуются историей болезни его родственников первой линии: родителей, братьев и сестер. При этом, по словам кардиолога, важны сведения не только об инфарктах, но и о других заболеваниях: гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарном диабете."Сахарный диабет негативно сказывается на состоянии сосудов, что значительно увеличивает риск инфаркта и инсульта".Также, по словам Алексеева, крайне негативное влияние на здоровье сердца оказывают вредные привычки, в частности, курение повышает риск инфаркта миокарда."У людей с сахарным диабетом часто наблюдается повышенный уровень глюкозы в крови (гипергликемия). Это может привести к повреждению стенок артерий и ускорить процесс атеросклероза, что увеличивает риск возникновения тромбов и инфаркта", - подтверждает слова кардиолога врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.У людей с диабетом часто наблюдается нарушение липидного профиля крови, такое как повышенные уровни холестерина и триглицеридов, а также снижение уровня холестерина высокой плотности (ХСНП). Это также способствует развитию атеросклероза и увеличивает риск инфаркта.Сахарный диабет может повредить эндотелий, тонкий слой клеток, покрывающих внутреннюю поверхность сосудов. Это приводит к нарушению функции сосудистой системы, увеличивая склонность к образованию тромбов и сужению артерий.Для контроля уровня сахара в крови и предотвращения инфаркта миокарда у людей с сахарным диабетом важно придерживаться следующих рекомендаций:Регулярный мониторинг: измеряйте уровень сахара в крови согласно рекомендациям врача. Обычно это происходит несколько раз в день с использованием глюкометра.Соблюдение диеты: питайтесь здоровой и сбалансированной диетой, ограничивая потребление простых углеводов и сахара. Употребляйте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, белков и здоровых жиров.Физическая активность: уделите время регулярным физическим упражнениям, таким как ходьба, плавание, велосипед, йога или занятия в спортзале. Физическая активность помогает контролировать уровень сахара в крови и укрепляет сердечно-сосудистую систему.Регулярные медицинские осмотры: посещайте врача регулярно для контроля уровня сахара в крови, артериального давления и других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Следуйте рекомендациям врача относительно лекарственной терапии, если она назначена.

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