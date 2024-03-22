Neuralink Илона Маска готовится выпустить чип, возвращающий зрение

Илон Маск, визионер и основатель множества технологических компаний, включая SpaceX и Tesla, снова на передовой научных открытий. На этот раз его компания Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых интерфейсов, привлекла внимание мировой общественности своим последним достижением: возвращение зрения слепым обезьянамМаск объявил, что новейший продукт Neuralink, получивший название "Blindsight", имеет потенциал вернуть зрение тем, кто лишился этого чувства. Это прорыв основан на уникальной технологии, которая взаимодействует с нейронами мозга, обеспечивая восстановление зрительных функций.Одной из ранних демонстраций эффективности "Blindsight" было восстановление зрения у обезьян. Маск подчеркнул, что система уже успешно работает на этих животных. "Поначалу разрешение будет низким, как в ранней графике Nintendo, но в конечном итоге может превысить нормальное человеческое зрение", — заявил он.Однако, помимо энтузиазма, Маск также выразил понимание по отношению к критике, которую привлекла Neuralink в связи с использованием обезьян в экспериментах. Он подчеркнул, что ни одна из обезьян не погибла или не получила серьезных травм от устройств Neuralink, и уверенность в безопасности и этичности экспериментов остается приоритетом компании.Нейротехнология, разработанная Neuralink, также известна под названием "Телепатия", что позволяет людям управлять компьютером, используя только свой мозг. Это открывает новые перспективы для людей с ограниченными физическими возможностями и может стать ключом к более широкому внедрению интерфейсов мозг-компьютер.Неоспоримо, что технологии, разрабатываемые Neuralink, имеют потенциал революционизировать область медицинских исследований и улучшить качество жизни многих людей. Однако, важно сохранять баланс между инновациями и этичностью, чтобы обеспечить безопасное и ответственное использование новейших технологий.

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