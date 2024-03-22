Neuralink Илона Маска готовится выпустить чип, возвращающий зрение
Маск объявил, что новейший продукт Neuralink, получивший название "Blindsight", имеет потенциал вернуть зрение тем, кто лишился этого чувства. Это прорыв основан на уникальной технологии, которая взаимодействует с нейронами мозга, обеспечивая восстановление зрительных функций.
Одной из ранних демонстраций эффективности "Blindsight" было восстановление зрения у обезьян. Маск подчеркнул, что система уже успешно работает на этих животных. "Поначалу разрешение будет низким, как в ранней графике Nintendo, но в конечном итоге может превысить нормальное человеческое зрение", — заявил он.
Однако, помимо энтузиазма, Маск также выразил понимание по отношению к критике, которую привлекла Neuralink в связи с использованием обезьян в экспериментах. Он подчеркнул, что ни одна из обезьян не погибла или не получила серьезных травм от устройств Neuralink, и уверенность в безопасности и этичности экспериментов остается приоритетом компании.
Нейротехнология, разработанная Neuralink, также известна под названием "Телепатия", что позволяет людям управлять компьютером, используя только свой мозг. Это открывает новые перспективы для людей с ограниченными физическими возможностями и может стать ключом к более широкому внедрению интерфейсов мозг-компьютер.
Неоспоримо, что технологии, разрабатываемые Neuralink, имеют потенциал революционизировать область медицинских исследований и улучшить качество жизни многих людей. Однако, важно сохранять баланс между инновациями и этичностью, чтобы обеспечить безопасное и ответственное использование новейших технологий.
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