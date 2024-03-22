Врач раскрыл, как лучше восполнить дефицит витаминов
Когда витамины и микроэлементы попадают в организм естественным путем, они лучше усваиваются и работают. Однако бывает так, что некоторые витамины приходится получать искусственным путем, — пояснил врач.
Он также предупредил, что на рынке есть большое количество некачественных препаратов. По его словам, важно сдать анализ крови на уровень витаминов, а также проконсультироваться с иммунологом при наличии проявлений болезней. Летом люди получают достаточное количество полезных микроэлементов благодаря фруктам, овощам и солнцу. Восполнить дефицит витаминов А и Е можно из жареной моркови. Кроме того, организму необходимо достаточное количество белков, жиров и углеводов. В связи с этим Добрецов порекомендовал питаться разнообразно и включить в рацион мясо и сливочное масло.
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