Тригонеллин, природная молекула в кофе, улучшает здоровье мышц

Международный консорциум исследователей во главе с Нестле Ресерч в Швейцарии и Школой медицины Йонг Лоо Лин Университета Национального университета Сингапура (NUS Medicine) выявил: естественная молекула тригонеллин, содержащаяся в кофе, фенугреке и также в человеческом организме, может помочь улучшить здоровье и функции мышцСаркопения - это состояние, при котором клеточные изменения, происходящие в процессе старения, постепенно ослабляют мышцы в организме и приводят к ускоренной потере мышечной массы, силы и снижению физической самостоятельности.Одной из важных проблем при саркопении является снижение уровня клеточного кофактора NAD+ в процессе старения, в то время как митохондрии, энергетические узлы в наших клетках, производят меньше энергии. Исследовательская группа обнаружила, что уровень тригонеллина был ниже у пожилых людей с саркопенией. Введение этой молекулы в предклинических моделях привело к увеличению уровня NAD+, увеличению активности митохондрий и способствовало поддержанию функции мышц в процессе старения.Уровень NAD+ можно повысить с помощью различных диетических предшественников, таких как необходимая аминокислота L-триптофан (L-Trp), и форм витамина В3, такие, как никотиновая кислота (NA), никотинамид (NAM), никотинамид рибозид (NR) и никотинамид мононуклеотид (NMN).Ассистент профессора Винченцо Соррентино из Программы трансляционных исследований здоровой долголетия в NUS Medicine добавил: "Наши результаты расширяют текущее представление о метаболизме NAD+ с открытием тригонеллина как нового предшественника NAD+ и увеличивают потенциал создания вмешательств с витаминами, производящими NAD+ для обеспечения здорового долголетия и применения в возрастных заболеваниях".Питание и физическая активность являются важными рекомендациями по образу жизни для поддержания здоровых мышц в процессе старения."Мы были в восторге от открытия через коллаборативные исследования, что естественная молекула из пищи взаимодействует с клеточными механизмами старения. Польза тригонеллина для клеточного метаболизма и здоровья мышц в процессе старения открывает перспективные трансляционные применения", — сказал Жером Фейг, руководитель отдела физического здоровья в Nestl? Research.

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