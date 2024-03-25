Нутрициолог Лучинин: любовь к соленом может довести до инсульта
Нутрициолог Лучинин отметил в комментарии «Известиям», что пристрастие к соленым продуктам и закускам негативно сказывается на работе внутренних органов. Одним из последствий злоупотребления всем соленым является повышение артериального давления, с которым в свою очередь тесно связан риск инсульта. Также излишек соли в рационе повышает нагрузку на сердце, почки, другие органы.
«По мере накопления натрия организм удерживает всё больше воды, что создает дополнительную нагрузку на сердце, почки и другие органы», - пояснил Лучинин.
По словам другого эксперта издания, врача Татьяны Мещеряковой, ежедневно следует съедать не больше чайной ложки соли – это порядка 5-6 граммов. Гипертоникам рекомендуется сокращать это количество вдвое. Полностью исключать соль из рациона нельзя – дефицит натрия чреват дисбалансом электролитов, нарушениями в работе эндокринной и гормональной систем.
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