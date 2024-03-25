Терапевт Драпкина назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной

Терапевт Оксана Драпкина: весной организм традиционно испытывает нехватку витаминов А и D, группы В.Терапевт Драпкина констатировала, что работу иммунной и нервной систем весной эффективно поддерживает разнообразное и сбалансированное питание, которое дает организму витамины и минералы в нужном для этого объеме.«В весенний период времени чаще всего наблюдается дефицит витаминов А, D, B1, E, B12, B6, B2, К», - уточнила специалист.Также терапевт назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной.Источники витамина А:Печень рыб и рыбий жир;Печень животных, домашней птицы;Яйца;Сливочное масло;Морковь;Красный перец;Тыква, помидоры и другие овощи (и фрукты) красного и оранжевого оттенка.Источники витаминов группы B:Зерновые ростки;Грецкие орехи и фундук;Шпинат;Картофель;Морковь;Капуста;БобовыеЖивотные источники – яйца, рыба, печень.Источники витамина D:Рыбий жир;Рыба: сардины, сельдь, лосось.Молоко и молочные продукты.Источники витамина Е:Зерна злаковых культур;Ростки пшеницы;Петрушка;Растительные масла;Семечки и орехи;Куриные яйца;Брюссельская капуста;Ягоды: шиповник, облепиха, черешня, рябина.«Кроме того, в весенний период очень важно есть продукты, богатые омегой-3, которая содержится в семенах льна, грецких орехах, водорослях и рыбе», - дополнила специалист.

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