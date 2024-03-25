Терапевт Драпкина назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной
Терапевт Драпкина констатировала, что работу иммунной и нервной систем весной эффективно поддерживает разнообразное и сбалансированное питание, которое дает организму витамины и минералы в нужном для этого объеме.
«В весенний период времени чаще всего наблюдается дефицит витаминов А, D, B1, E, B12, B6, B2, К», - уточнила специалист.
Также терапевт назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной.
Источники витамина А:
Печень рыб и рыбий жир;
Печень животных, домашней птицы;
Яйца;
Сливочное масло;
Морковь;
Красный перец;
Тыква, помидоры и другие овощи (и фрукты) красного и оранжевого оттенка.
Источники витаминов группы B:
Зерновые ростки;
Грецкие орехи и фундук;
Шпинат;
Картофель;
Морковь;
Капуста;
Бобовые
Животные источники – яйца, рыба, печень.
Источники витамина D:
Рыбий жир;
Рыба: сардины, сельдь, лосось.
Молоко и молочные продукты.
Источники витамина Е:
Зерна злаковых культур;
Ростки пшеницы;
Петрушка;
Растительные масла;
Семечки и орехи;
Куриные яйца;
Брюссельская капуста;
Ягоды: шиповник, облепиха, черешня, рябина.
«Кроме того, в весенний период очень важно есть продукты, богатые омегой-3, которая содержится в семенах льна, грецких орехах, водорослях и рыбе», - дополнила специалист.
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