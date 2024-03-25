Эксперт поделилась нюансами соблюдения питьевого режима

Диетолог Наталья Круглова рассказала о нюансах правильного понимания и выстраивания своего питьевого режима.«Для поддержания достаточного питьевого режима, пожалуйста, ориентируйтесь на жажду. Если вы чувствуете жажду, то утоляйте ее именно водой, а не другими напитками. И обеспечьте себе постоянный доступ к воде. Если вы куда-то выходите из дома, то не лишним будет взять с собой бутылочку воды. Будет замечательно, если на вашем рабочем столе также будет стоять стаканчик с водой, и когда вы почувствуете жажду, вы сможете сделать несколько глотков», — советует специалист.Круглова отметила, что существует формула для расчета потребности в жидкости, но она чаще всего используется в ситуациях, когда ориентироваться на жажду невозможно. Например, когда пациент находится в палате интенсивной терапии. Эта формула предполагает 30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела, но, к сожалению, она не универсальна, так как не учитывает уровень физической активности человека в конкретный день, температуру окружающей среды и влажность воздуха в помещении. Поэтому она не может быть использована в любой ситуации.«Помимо воды, мы также получаем жидкость с некоторыми продуктами, в основном это овощи, фрукты, ягоды, первые блюда и напитки. Таким образом, баланс восполняется не только за счет воды», — добавила доктор.Что касается того, когда можно пить напитки или воду, то здесь собеседница издания пояснила, что, если у вас нет заболеваний пищеварительной системы, вы можете пить тогда, когда вам это удобно, когда вы чувствуете жажду. До еды, сразу после еды или между приемами пищи — ограничений нет.

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