Врач Умнов: ужин как минимум за 3 часа до сна помогает избавиться от пивного живота

Врач Александр Умнов: чтобы убрать пивной живот, следует скорректировать рацион и придерживаться правильного времени приемов пищи.К появлению пивного живота на мужской фигуре ведет не только пристрастие к пиву.«Основной причиной возникновения пивного живота у мужчин считается избыточное поступление углеводов при снижении физической активности, а также нарушение гормонального баланса – избыток эстрогенов, вызывающих разрастание подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки», - рассказал врач Умнов.Медик поделился советами о том, как избавиться от ожирения на животе. В первую очередь, нужно перейти на более здоровое питание, отказаться от слишком жирных, жареных, копченых, соленых и сладких блюд – базой рациона должны быть продукты в виде нежирных сортов мяса и рыбы, кисломолочных изделий, овощей.Умнов обратил внимание на то, что приемы пищи не должны быть поздними – ужин как минимум за 3 часа до сна помогает избавиться от пивного живота.«Следует питаться четыре-пять раз в день небольшими порциями, тщательно пережевывать пищу и выходить из-за стола с небольшим чувством голода. При этом ужинать нужно за три часа до отхода ко сну. Для улучшения метаболизма также нужно пить два литра негазированной воды в день», - сообщил эксперт.Чтобы процесс избавления от жировых излишков на животе был более результативным, нужно отказаться от употребления алкоголя, включая пиво, добавил медик.Еще один совет врача: следует увеличить физические нагрузки. Умнов подчеркнул, что важно быть активным и подвижным человеком за счет разнообразной ежедневной деятельности, а не только каких-то упражнений.

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