Врач Симкин назвал 6 признаков родовых травм, которые дают о себе знать во взрослом возрасте

«Все мы родом из детства» — эта фраза справедлива не только в отношении характера и поведения, но и определенных заболеваний. Их зачатки могли сформироваться во время родов, но дают о себе знать через много лет. О чем речь?Родовые травмы — это те повреждения, которые новорожденный получает во время процесса родов. По статистике, с этой проблемой в явном виде сталкиваются до 10% малышей.Родовые травмы бывают как тяжелыми, так и почти незаметными невооруженным глазом. Однако многие из них, так или иначе, способны обернуться проблемами со здоровьем, в том числе отложенными. Как именно родовые травмы проявляют себя во взрослом возрасте? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Дмитрий Симкин — остеопат, основатель Клиники доктора Симкина.1. Слабость в рукахЧасто оказывается следствием родовой травмы шейного отдела позвоночника. Такое повреждение новорожденный может получить из-за слишком большой головки, узости родовых путей или стимуляции родовой деятельности на фоне недостаточного раскрытия шейки матки. К другим факторам риска относятся преждевременные, слишком быстрые или, наоборот, затянувшиеся роды, а также искусственная стимуляция родов.Травмы шейного отдела опасны не только нарушением мозгового кровообращения, но и проблемами с кровоснабжением шейного утолщения спинного мозга, которое проходит между шейными и грудными позвонками. Оно отвечает за передачу нервных импульсов мышцам рук. Повреждение шейного утолщения провоцирует мышечную слабость, проблемы с координацией рук и нарушение мелкой моторики.2. Ходьба на носочках и плоскостопиеХодьба на носочках особенно характерна для детей, однако иногда эту привычку сохраняют и во взрослом возрасте. Причин у такого состояния довольно много: от тревожности до врожденных деформаций стопы. Одна из них — родовые повреждения спинного мозга выше поясничного утолщения.Эта область регулирует работу мышечных волокон ног. Нарушения в ее работе приводят к гипертонусу мышц. У взрослых последствием такой травмы могут стать рекурвация ног в коленных суставах, плоскостопие и невозможность оттянуть носки стоп на себя.3. ХолкаХолка возникает не только из-за скопления жировых отложений, как думают некоторые, но и в результате костной деформации нижних шейных и верхних грудных позвонков. Изменение направления изгиба шейного отдела позвоночника часто возникает вследствие родовой травмы как шеи, так и основания черепа, в том числе и незначительных на первых взгляд.4. Впалая грудьРодовые травмы нередко оказываются следствием «выдавливания» в родах, когда естественное прохождение младенца по родовым путям по каким-то причинам затруднено. Одним из наиболее уязвимых мест при этом становится грудная клетка. Распознать родовую травму во взрослом возрасте при этом можно по впалой груди. Этот дефект обычно сопровождает сильная сутулость — усиление грудного кифоза.5. Проблемы с вниманиемОтдельную группу родовых травм составляют гипоксические повреждения. Гипоксия, или кислородное голодание, головного мозга может быть хронической или острой. В первом случае плод испытывает недостаток кислорода при нахождении в утробе матери. Во втором — при родах. Например, при преждевременной отслойке плаценты, обвитии плода пуповиной, повышенном тонусе матки. Острая гипоксия способна оказать негативное влияние на работу органов дыхания, сердца и нервной системы.Одним из наиболее частых последствий также оказываются проблемы с концентрацией внимания. Например, ребенку может быть сложно воспринимать новую информацию, подросток может в буквальном смысле засыпать на лекциях, а взрослый — испытывать трудности с концентрацией на работе.6. СколиозСколиоз часто бывает связан с родовыми травмами головы, шеи или грудной клетки. Даже, казалось бы, несильные повреждения могут провоцировать натяжение соединительных тканей и мышечное напряжение, которое затем препятствует нормальному развитию позвоночника, вызывая его искривление. Например, при асимметрии положения шеи принято назначать массаж.После такого курса асимметрия становится менее заметной, но его причина в виде напряжения тканей в зоне повреждения остается в неизменном виде, и в процессе роста тела постепенно формируется деформация позвоночника, грудной клетки и фактически всего тела, включая нарушение прикуса.Чем раньше получится выявить эту проблему с помощью остеопатической диагностики, тем проще будет исправить ее и тем меньше будет последствий в дальнейшем. Впрочем, это касается и любых других последствий родовых травм.

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