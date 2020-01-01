Перечислены лучшие овощи для уменьшения воспаления

По данным Гарвардской медицинской школы, стойкое воспаление низкой степени тяжести (также называемое хроническим воспалением) может привести к болезням сердца, диабету 2 типа, раку и другим опасным состояниям. К счастью, бороться с воспалением можно при помощи рациона.Шпинат. В нём много витаминов, А и С, а также антиоксидантов кверцетина и кемпферола. Они помогают бороться с воспалением.Кале. Исследование 2023 года показало, что она может предотвратить воспаление кишечника и улучшить его состояние. Для этого в капусте кале содержатся антиоксиданты, минералы, клетчатка и витамины А, С и К.Брокколи. Эта капуста считается отличным источником сульфорафана, то есть антиоксиданта, обладающего мощным противовоспалительным действием. Также она богата витаминами С и К, клетчаткой. Они, как показывают исследования, способны уменьшить воспаление и улучшить резистентность к инсулину.Болгарский перец. Он содержит большое количество витаминов, А и С, антиоксидантов. Эти вещества уменьшают воспаление и защищают от дегенеративных заболеваний.Помидоры. Они богаты ликопином — антиоксидантом с мощными противовоспалительными свойствами.Морковь. Она является источником бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Известно, что он обладает противовоспалительными свойствами.Свёкла. Обзор 2021 года показал, что в её состав входят соединения беталаины, которые уменьшают воспаление.Чеснок. Как отмечается в обзоре 2020 года, чеснок содержит соединения серы и антиоксиданты. Все эти вещества могут помочь уменьшить воспаление и защитить от хронических заболеваний, в том числе от рака, болезней сердца.Лук. Он содержит кверцетин, обладающий противовоспалительным действием. Также в луке есть витамин С, который уменьшает воспаление и поддерживает работу иммунной системы.Сельдерей. Это низкокалорийный овощ, богатый антиоксидантами и противовоспалительными соединениями. Исследования демонстрируют, что сельдерей обладает противовоспалительными и противогрибковыми свойствами.

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