Подолог Рушанцева рассказала, что можно узнать о человеке по его ногтям

Насколько опасно, если ногти вдруг поменяли цвет и форму? О чем это говорит? Как определить, что не так с ногтями? Подолог объясняет, что могут показать изменения.Ногти не только выполняют защитную функцию, но и считаются индикатором общего состояния здоровья человека. Ломкость и расслоение, смена цвета, бороздки и утолщения — самые частые проблемы, с которыми пациенты обращаются к врачам-подологам.О чем могут говорить такие изменения, «Доктору Питеру» рассказала Дарья Рушанцева, подолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.ЛомкостьЛомкость ногтей, или онихорексис, — это распространенное состояние. Проблема бывает связана как с внешними, так и с внутренними факторами. Ногти могут становиться ломкими из-за частого использования бытовой химии с агрессивными составами, применения некачественных средств для маникюра или педикюра, в том числе жидкости для снятия лака с ацетоном, который иссушает ногтевую пластину.Еще одна распространенная причина — это травмы. Например, на кистях рук при ударе или нарушении техники выполнения маникюра, на стопах — при ношении неправильно подобранной обуви — не по размеру и форме, если она слишком узкая или же, наоборот, слишком свободная.К внутренним факторам относят различные болезни и патологии, которые способны провоцировать расслоение. Прежде всего это дефицит витаминов и минеральных веществ: железа, кальция, цинка, витаминов группы B. Расслоение ногтей также может возникать при кожных заболеваниях, например при экземе или псориазе.УтолщениеУтолщение ногтя относится к типичным признакам грибковой инфекции. Однако иногда проблема указывает и на более серьезные патологии, и на хронические заболевания. Так, утолщение ногтя вкупе с грибком характерно для пациентов с сахарным диабетом.Ногтевые пластины также часто утолщаются у пожилых людей или у людей с травмами пальцев (частые травмы ногтей приводят к дальнейшему утолщению). Проявляется утолщение под воздействием разных факторов — от грибкового поражения до возрастного ухудшения кровообращения.ПожелтениеПожелтение ногтей часто развивается из-за грибковой инфекции или гиперкератоза. Вместе с тем иногда оно может возникать и на фоне хронических заболеваний печени, желтухи либо дерматологических болезней.Нельзя исключать и воздействие агрессивных внешних факторов. Особенно часто подобную проблему может провоцировать регулярный контакт с агрессивными моющими и чистыми средствами, некачественными лаками и базовыми покрытиями.По желтым ногтям часто можно распознать курильщиков. Смолы, никотин и продукты горения пропитывают ногтевую пластину.Зеленоватый цветПозеленение ногтей чаще всего вызывает синегнойная палочка псевдомония — бактерия рода Pseudomonas. Попасть под ноготь она может в результате травмы или при частичном отделении ногтевой пластины от ложа. Стоит отметить, что бактерии любят теплую влажную среду. Так что в зоне риска также находятся любительницы искусственных ногтей и те, чьи руки или ноги часто находятся в воде.БороздыПоперечные и продольные бороздки на ногтевой пластине — еще одна популярная жалоба среди пациентов подлогов. Продольные линии могут возникать при травмах ногтевого валика или на фоне некоторых хронических заболеваний. Поперечные бороздки также способны проявляться при травмировании ногтевой пластины (особенно во время маникюра). Другие возможные причины — перенесенные инфекции и привычка грызть ногти.Белые пятнаБелые пятна и полоски на ногтях обычно ассоциируют с дефицитом кальция в организме, что на самом деле не так. Гораздо чаще проблема возникает из-за ушибов ногтя, длительного контакта с химическими средствами, использования дешевых лаков и все той же привычки грызть ногти.В отдельных случаях пятна могут быть симптомом кожных патологий, системных заболеваний или проявляться на фоне приема некоторых препаратов.

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