Кардиолог Фомичева объяснила, какая боль в груди требует срочного обращения к врачу

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева: при возникновении любого дискомфорта в области сердца, не ощущавшегося ранее, необходимо оперативно обращаться к врачу.

Кардиолог Фомичева посоветовала россиянам своевременно реагировать на симптомы, которые могут указывать на патологии сердца и сосудов.

«Важно своевременно реагировать на любые признаки, указывающие на проблемы с сердцем и сосудами. При этом необходимо понимать, что некоторые симптомы могут быть не столь очевидными, из-за чего многие люди не уделяют им должного внимания», - сказала Фомичева

Одним из таких симптомов является ощущение дискомфорта в грудной клетке. Специалист уточнила: если человек испытывает чувство дискомфорта или болезненности в области сердца, которое у него не возникало раньше, – ему необходимо проконсультироваться с кардиологом.

Также кардиолог Фомичева объяснила, какая боль в груди требует срочного обращения к врачу:

Возникает или усиливается при физических нагрузках, даже небольших;
Отдает под левую лопатку;
Отдает в левую руку;
Отдает в плечо.

Другими проявлениями больного сердца являются одышка, которая возникает в моменты физических усилий, или нехватка воздуха в состоянии покоя, отдыха.

«К опасным симптомам также относятся: необъяснимая слабость и быстрая утомляемость; всевозможные ощущения перебоев в работе сердца, ночной храп, остановки дыхания во сне, возможность спать только на высокой подушке; отеки ног, боли в ногах во время ходьбы, частые головокружения и обмороки, повышение артериального давления выше 140 на 90», - перечислила кардиолог.

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