Врач Абакумов: треть женщин старше 50 рискуют сломать позвонок при кашле

Многие женщины не знают о том, что больны остеопорозом — состоянием, при котором позвонки могут сломаться при кашле.«При остеопорозе компрессионные переломы позвонков могут возникать даже при кашле или сгибании тела. Это приводит к нарушению нормального дыхания. Падение на бок чревато переломом бедра с появлением инфекции и повреждением легочной артерии. Постепенно идет деформация позвоночника и растет «вдовий горб», что может сделать человека ниже на 35 сантиметров», — объяснил врач.Это заболевание встречается у каждой третьей женщины после 50 лет. При этом многие не знают о своем состоянии. Чтобы выявить его на ранней стадии, следует поговорить с врачом: он может назначить рентгенографию грудного и поясничного отделов позвоночника, рентгенографию костей скелета для измерения минеральной плотности костной ткани, а женщинам старше 65 лет — денситометрию. Особенно важно это для женщин, у которых остеопорозом страдали родственницы, а также для худых пациенток и курящих. Наличие компрессионных переломов позвонков — также повод сделать денситометрию.Для лечения остеопороза применяют лекарства, которые подавляют рассасывание костей и улучшают образование костной ткани. Важно регулярно тренироваться, наращивать мышечную массу, отказать от вредных привычек и употреблять продукты, богатые кальцием и витамином D.

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