Диетолог Мароги назвала способ избежать похмелья
Мароги убеждена: чтобы после употребления спиртного чувствовать себя хорошо, надо знать меру. Она уточнила, что относительно безопасной дозой для мужчин считаются две порции спиртного (20 граммов чистого алкоголя), для женщин — одна. Объем выше этих показателей вызовет похмелье, говорит диетолог, однако его интенсивность будет зависеть от индивидуальных особенностей организма.
Мароги назвала два способа, которые помогают уменьшить выраженность симптомов похмелья.
Первый — пить много воды вместе с алкоголем. По ее мнению, нужно выпивать примерно стакан воды на каждую порцию спиртного. Второй — не есть очень жирную пищу во время застолья. Диетолог объяснила, что сочетание жирного мяса и алкоголя излишне нагружает желудок и другие внутренние органы.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум как облегчить состояние, если похмелье уже наступило.
"Соблюдение этих рекомендаций поможет вам справиться с симптомами похмелья и чувствовать себя лучше", - говорит Андреева.
Чтобы облегчить похмелье, можно применить следующие методы:
Пейте много воды
Алкоголь действует диуретически, что может привести к обезвоживанию. Пейте много воды, чтобы восполнить жидкость в организме.
Употребляйте электролиты
"Помимо воды, восстанавливайте электролитный баланс с помощью спортивных напитков, кокосовой воды или специальных растворов для восстановления электролитов".
Поддерживайте уровень сахара
Похмелье может сопровождаться понижением уровня сахара в крови. Употребляйте легкие закуски или фрукты, чтобы поднять уровень глюкозы.
Отдыхайте
Отдых и сон помогут восстановиться организму. Постарайтесь выспаться, чтобы дать организму время восстановиться.
Избегайте кофеина
Кофеин может усугубить симптомы похмелья, вызывая дополнительную дегидратацию. Лучше избегать кофе и чая в первый день после выпивки.
Употребляйте пищу, богатую антиоксидантами
Фрукты, овощи и зеленый чай могут помочь смягчить симптомы похмелья благодаря своему содержанию антиоксидантов.
Принимайте лекарства от боли
"Если у вас болит голова или тело, вы можете принять лекарства от боли, такие как парацетамол или ибупрофен, следуя инструкции на упаковке", - советует Андреева.
Избегайте алкоголя
Первое время после похмелья старайтесь воздерживаться от употребления алкоголя, чтобы дать организму полностью восстановиться.
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