Диетолог Мароги назвала способ избежать похмелья

Алкоголь вызывает обезвоживание, нехватку питательных веществ и неприятное ощущение на следующий день, предупредила диетолог Ализа Мароги.Мароги убеждена: чтобы после употребления спиртного чувствовать себя хорошо, надо знать меру. Она уточнила, что относительно безопасной дозой для мужчин считаются две порции спиртного (20 граммов чистого алкоголя), для женщин — одна. Объем выше этих показателей вызовет похмелье, говорит диетолог, однако его интенсивность будет зависеть от индивидуальных особенностей организма.Мароги назвала два способа, которые помогают уменьшить выраженность симптомов похмелья.Первый — пить много воды вместе с алкоголем. По ее мнению, нужно выпивать примерно стакан воды на каждую порцию спиртного. Второй — не есть очень жирную пищу во время застолья. Диетолог объяснила, что сочетание жирного мяса и алкоголя излишне нагружает желудок и другие внутренние органы.Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум как облегчить состояние, если похмелье уже наступило."Соблюдение этих рекомендаций поможет вам справиться с симптомами похмелья и чувствовать себя лучше", - говорит Андреева.Чтобы облегчить похмелье, можно применить следующие методы:Пейте много водыАлкоголь действует диуретически, что может привести к обезвоживанию. Пейте много воды, чтобы восполнить жидкость в организме.Употребляйте электролиты"Помимо воды, восстанавливайте электролитный баланс с помощью спортивных напитков, кокосовой воды или специальных растворов для восстановления электролитов".Поддерживайте уровень сахараПохмелье может сопровождаться понижением уровня сахара в крови. Употребляйте легкие закуски или фрукты, чтобы поднять уровень глюкозы.ОтдыхайтеОтдых и сон помогут восстановиться организму. Постарайтесь выспаться, чтобы дать организму время восстановиться.Избегайте кофеинаКофеин может усугубить симптомы похмелья, вызывая дополнительную дегидратацию. Лучше избегать кофе и чая в первый день после выпивки.Употребляйте пищу, богатую антиоксидантамиФрукты, овощи и зеленый чай могут помочь смягчить симптомы похмелья благодаря своему содержанию антиоксидантов.Принимайте лекарства от боли"Если у вас болит голова или тело, вы можете принять лекарства от боли, такие как парацетамол или ибупрофен, следуя инструкции на упаковке", - советует Андреева.Избегайте алкоголяПервое время после похмелья старайтесь воздерживаться от употребления алкоголя, чтобы дать организму полностью восстановиться.

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