Продолжительные часы игры в видеоигры связаны с негативными физическими симптомами

Видеоигры превратились в доминирующую форму развлечения. Но может ли чрезмерная игра вызвать проблемы со здоровьем? Новое исследование, опубликованное в журнале Computers in Human Behavior, проливает свет на эти потенциальные последствия. Исследование показало, что занятия видеоиграми продолжительностью более трех часов за один раз связаны с рядом физических проблем. Эти результаты подчеркивают необходимость вмешательства, способствующего более здоровым игровым привычкам, чтобы смягчить эти физические воздействия.Основная часть исследований влияния видеоигр была сосредоточена на их психологических и поведенческих последствиях, часто подчеркивая проблемы, связанные с зависимостью и психическим здоровьем. Включение Всемирной организацией здравоохранения «игрового расстройства» в Международную классификацию болезней (МКБ-11) подчеркивает растущее признание потенциальных негативных последствий, связанных с чрезмерным азартом игр.Но потенциальные физические последствия чрезмерного количества игр по большей части упускаются из виду. Предыдущие исследования намекали на возможные физические последствия чрезмерного увлечения играми, но эти выводы часто основывались на исследованиях узкой направленности, например, ограниченных конкретными группами высокого риска. Признавая этот пробел, исследователи решили изучить физические последствия игр в течение длительного периода времени.«Наш интерес к видеоиграм начался, когда Всемирная организация здравоохранения включила игровое расстройство в Международную классификацию болезней — руководство, используемое врачами во всем мире для диагностики проблем со здоровьем. У нас есть общий интерес к тому, как зависимости влияют на молодых людей, поэтому это пробудило наш интерес, и мы разработали это исследование», — объяснил автор исследования Даниэль Степанович из Университета Квинсленда.В этом многопрофильном опросе, проведенном в рамках Международного исследования азартных игр, приняли участие 955 участников из четырех стран: Австралии, Канады, США и Великобритании. Разнообразная когорта, включающая сбалансированное сочетание полов и широкий возрастной диапазон (18–94 года), предоставила богатый набор данных для анализа. Участники сообщили о своих игровых привычках, а также о любых физических симптомах, возникших в результате этогоИсследователи использовали тест на расстройство интернет-гейминга-10 (IGDT-10), чтобы оценить потенциальные игровые расстройства среди участников. Кроме того, исследование стремлений к профессиональным играм позволило понять, как серьезное увлечение играми может коррелировать с последствиями для физического здоровья.Большинство участников (80%) играли в игры ежедневно, при этом значительная часть участвовала в длительных сессиях еженедельно или ежедневно. В частности, 27,5% играли по три и более часов за сеанс еженедельно, а 16,2% делали это ежедневно. Для сессий продолжительностью шесть и более часов 19,2% занимались еженедельно и 9% ежедневно. Кроме того, за последний год 17,9% участников были отнесены к расстройствам, связанным с интернет-играми, а 21,7% стремились стать профессиональными игроками.Значительная часть участников сообщила о физических проблемах, напрямую связанных с их игровыми привычками. Усталость глаз сообщили 46,1% участников, боль в руках или запястьях - 45,4%, а боль в спине или шее - 52,1%. Эти проблемы не ограничивались определенной возрастной группой или полом.Исследователи обнаружили зависимость «доза-реакция» между частотой длительных игровых сессий и вероятностью сообщения о физических симптомах. В частности, люди, которые чаще участвовали в игровых сессиях продолжительностью три часа и более, демонстрировали более высокую склонность сообщать о физических проблемах.«Основной вывод заключается в том, что трех часов непрерывной видеоигры может быть достаточно, чтобы увеличить риск возникновения симптомов физического вреда», — сказал Степанович. «Это может быть боль в спине, напряжение глаз, боль в руке или запястье или другие физические состояния. Влияние видеоигр на физический вред — это область, которой не уделялось особого внимания исследователей, поэтому мы не знали, чего ожидать от этого исследования. Для нас было удивительно, что мы увидели повышенный риск травм всего за три часа непрерывной игры».Кроме того, исследователи изучили потенциальное влияние стремления к профессиональной игровой карьере и наличия расстройства, связанного с интернет-играми, на сообщаемые физические симптомы. Хотя стремление стать профессиональным геймером имело тенденцию к увеличению количества сообщений о физических проблемах, это не достигало порога статистической значимости. Однако наличие расстройства, связанного с интернет-играми, продемонстрировало более выраженный эффект: те, кто соответствовал критериям такого расстройства, сообщали о значительно более высоком уровне физических проблем.Однако «все исследования ограничены в возможностях», — отметил Степанович. «Эта работа была сосредоточена только на людях, которые играют регулярно, поэтому мы не знаем, применимо ли то, что мы обнаружили, к более случайным игрокам. Мы также не знаем, как другие виды деятельности, такие как работа в офисе, где вы используете компьютер в течение длительного времени, влияют на наблюдаемую нами связь между игрой в видеоигры и физическим вредом».«Мы надеемся распространить проделанную нами работу на другие культуры, где, как мы знаем, игра в видеоигры отличается от стран, которые мы исследовали до сих пор (Австралия, Канада, Великобритания и США)», — добавил он. «Видеоигры — это приятный и обогащающий опыт для большинства людей. Мы пытаемся понять положительные и отрицательные аспекты видеоигр как часть нашей миссии по улучшению благополучия молодых людей».

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