11 белков крови могут предсказать деменцию на десятилетие вперед

В ходе крупнейшего исследования такого рода ученые обнаружили, что анализ крови, обнаруживающий определенные белки, может предсказать деменцию за 15 лет до того, как человек получит официальный диагноз.

Исследователи обнаружили 11 белков, которые с удивительной точностью 90% предсказывают развитие деменции в будущем.

Диагностика деменции сложна и зависит от различных методов.

К ним относятся люмбальная пункция (для поиска определенных контрольных белков в спинномозговой жидкости), ПЭТ-сканирование и тесты на память. Эти методы являются инвазивными, трудоемкими и дорогостоящими, что ложится тяжелым бременем на Национальную систему здравоохранения. Это означает, что многим людям диагноз ставится только тогда, когда у них возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. К этому моменту деменция может прогрессировать в течение многих лет, и любая поддержка или план медицинского обслуживания могут оказаться слишком запоздалыми.

Люди с невыявленной деменцией и члены их семей не могут посещать клинические исследования, иметь организованный план медицинского обслуживания или получить доступ к необходимой поддержке. Таким образом, улучшение диагностики деменции обеспечит более раннюю поддержку и даст пациентам более долгую, здоровую и благополучную жизнь.

В этом новом исследовании ученые из Уорикского университета в Англии и Фуданьского университета в Китае исследовали образцы крови 52 645 здоровых добровольцев из генетической базы данных Британского биобанка в период с 2006 по 2010 год. За период наблюдения от 10 до 15 лет у около 1400 развилась деменция.

Исследователи использовали искусственный интеллект и машинное обучение для анализа 1463 белков в крови. Они идентифицировали 11 белков, связанных с деменцией, четыре из которых могут предсказать деменцию за 15 лет до постановки клинического диагноза.

При объединении этих данных с более обычными факторами риска, такими как возраст, пол, образование и генетика, вероятность прогнозирования деменции составила около 90%.

Эти белки, обнаруженные в плазме (жидком компоненте крови), являются биологическими маркерами изменений, которые происходят у людей, страдающих деменцией, за десятилетие до появления первых клинических симптомов. Они действуют как предупредительные признаки заболевания.

Четырьмя белками, наиболее тесно связанными с деменцией всех причин, болезнью Альцгеймера (на долю которой приходится 70% всех деменций) и сосудистой деменцией (на которую приходится 20%), являются GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2.

Ученые доказали, что GFAP является лучшим «биомаркером» для прогнозирования деменции. Функция GFAP заключается в поддержке нервных клеток, называемых астроцитами.

Симптомом болезни Альцгеймера является воспаление, которое заставляет астроциты вырабатывать много GFAP. Следовательно, у людей с деменцией наблюдается повышенное воспаление, что приводит к более высоким уровням GFAP, что делает его важным биомаркером.

Исследование показало, что у людей с более высоким уровнем GFAP вероятность развития деменции более чем в два раза выше, чем у людей с низким уровнем. Небольшие исследования также выявили, что GFAP является потенциальным маркером деменции.

NEFL — второй белок, который наиболее тесно связан с риском деменции. Этот белок связан с повреждением нервных волокон. Сочетание NEFL или GFAP с демографическими данными и когнитивными тестами значительно повышает точность прогнозирования деменции.

Белки GD15 и LTBP2, участвующие в воспалении, росте и гибели клеток, а также клеточном стрессе, также тесно связаны с повышенным риском деменции.

Но, несмотря на открытие исследования, другие ученые предупреждают, что новые биомаркеры требуют дальнейшей проверки, прежде чем их можно будет использовать в качестве инструмента скрининга.

Другие инициативы также способствуют принятию анализов крови в качестве широко распространенного метода скрининга при диагностике деменции, в том числе Blood Biomarker Challenge, пятилетний проект, целью которого является использование анализов крови Национальной службы здравоохранения для диагностики заболеваний, которые приводят к деменции, путем изучения следов белков головного мозга. просочился в кровь.

Исследование показывает, что анализы крови являются эффективным способом раннего выявления деменции путем выявления специфических белков, предоставляя пациенту наилучшую возможную возможность получить лечение, которое изменит его жизнь.

Ранняя диагностика деменции приведет к более эффективному лечению. Простой анализ крови может заменить дорогостоящие, трудоемкие и инвазивные тесты, используемые в настоящее время для пациентов с деменцией, что в конечном итоге улучшит качество жизни многих людей.

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