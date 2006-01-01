11 белков крови могут предсказать деменцию на десятилетие вперед

В ходе крупнейшего исследования такого рода ученые обнаружили, что анализ крови, обнаруживающий определенные белки, может предсказать деменцию за 15 лет до того, как человек получит официальный диагноз.Исследователи обнаружили 11 белков, которые с удивительной точностью 90% предсказывают развитие деменции в будущем.Диагностика деменции сложна и зависит от различных методов.К ним относятся люмбальная пункция (для поиска определенных контрольных белков в спинномозговой жидкости), ПЭТ-сканирование и тесты на память. Эти методы являются инвазивными, трудоемкими и дорогостоящими, что ложится тяжелым бременем на Национальную систему здравоохранения. Это означает, что многим людям диагноз ставится только тогда, когда у них возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. К этому моменту деменция может прогрессировать в течение многих лет, и любая поддержка или план медицинского обслуживания могут оказаться слишком запоздалыми.Люди с невыявленной деменцией и члены их семей не могут посещать клинические исследования, иметь организованный план медицинского обслуживания или получить доступ к необходимой поддержке. Таким образом, улучшение диагностики деменции обеспечит более раннюю поддержку и даст пациентам более долгую, здоровую и благополучную жизнь.В этом новом исследовании ученые из Уорикского университета в Англии и Фуданьского университета в Китае исследовали образцы крови 52 645 здоровых добровольцев из генетической базы данных Британского биобанка в период с 2006 по 2010 год. За период наблюдения от 10 до 15 лет у около 1400 развилась деменция.Исследователи использовали искусственный интеллект и машинное обучение для анализа 1463 белков в крови. Они идентифицировали 11 белков, связанных с деменцией, четыре из которых могут предсказать деменцию за 15 лет до постановки клинического диагноза.При объединении этих данных с более обычными факторами риска, такими как возраст, пол, образование и генетика, вероятность прогнозирования деменции составила около 90%.Эти белки, обнаруженные в плазме (жидком компоненте крови), являются биологическими маркерами изменений, которые происходят у людей, страдающих деменцией, за десятилетие до появления первых клинических симптомов. Они действуют как предупредительные признаки заболевания.Четырьмя белками, наиболее тесно связанными с деменцией всех причин, болезнью Альцгеймера (на долю которой приходится 70% всех деменций) и сосудистой деменцией (на которую приходится 20%), являются GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2.Ученые доказали, что GFAP является лучшим «биомаркером» для прогнозирования деменции. Функция GFAP заключается в поддержке нервных клеток, называемых астроцитами.Симптомом болезни Альцгеймера является воспаление, которое заставляет астроциты вырабатывать много GFAP. Следовательно, у людей с деменцией наблюдается повышенное воспаление, что приводит к более высоким уровням GFAP, что делает его важным биомаркером.Исследование показало, что у людей с более высоким уровнем GFAP вероятность развития деменции более чем в два раза выше, чем у людей с низким уровнем. Небольшие исследования также выявили, что GFAP является потенциальным маркером деменции.NEFL — второй белок, который наиболее тесно связан с риском деменции. Этот белок связан с повреждением нервных волокон. Сочетание NEFL или GFAP с демографическими данными и когнитивными тестами значительно повышает точность прогнозирования деменции.Белки GD15 и LTBP2, участвующие в воспалении, росте и гибели клеток, а также клеточном стрессе, также тесно связаны с повышенным риском деменции.Но, несмотря на открытие исследования, другие ученые предупреждают, что новые биомаркеры требуют дальнейшей проверки, прежде чем их можно будет использовать в качестве инструмента скрининга.Другие инициативы также способствуют принятию анализов крови в качестве широко распространенного метода скрининга при диагностике деменции, в том числе Blood Biomarker Challenge, пятилетний проект, целью которого является использование анализов крови Национальной службы здравоохранения для диагностики заболеваний, которые приводят к деменции, путем изучения следов белков головного мозга. просочился в кровь.Исследование показывает, что анализы крови являются эффективным способом раннего выявления деменции путем выявления специфических белков, предоставляя пациенту наилучшую возможную возможность получить лечение, которое изменит его жизнь.Ранняя диагностика деменции приведет к более эффективному лечению. Простой анализ крови может заменить дорогостоящие, трудоемкие и инвазивные тесты, используемые в настоящее время для пациентов с деменцией, что в конечном итоге улучшит качество жизни многих людей.

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