Доктор Мясников: отсутствие любви – симптом хронического заболевания
«Мы знаем примеры любви у животных, значит это не только гормональная цепочка изменений, но и дар. Уж всем людям – это точно», – заявил врач.
В первую очередь людям, которые осознали, что никогда не влюблялись, нужно проверить печень, а затем проконсультироваться у психиатра – возможно, он выявит депрессию.
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