Доктор Мясников: отсутствие любви – симптом хронического заболевания

Если на протяжении всей жизни человек не может влюбиться, то чаще всего это говорит о наличии хронического заболевания или депрессии, считает заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников. Столкнувшимся с этой проблемой нужно пройти обследование у врача, заявил он«Мы знаем примеры любви у животных, значит это не только гормональная цепочка изменений, но и дар. Уж всем людям – это точно», – заявил врач.В первую очередь людям, которые осознали, что никогда не влюблялись, нужно проверить печень, а затем проконсультироваться у психиатра – возможно, он выявит депрессию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки