4 чашки кофе в день снижают риск рака кишечника

Исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона, показало, что у людей, страдающих от рака кишечника, которые употребляют от двух до четырех чашек кофе в день, вероятность рецидива значительно уменьшается.Авторы исследования проанализировали данные 1719 пациентов с колоректальным раком первой, второй и третьей стадии. Результаты показали, что потребление более четырех чашек кофе в день, по сравнению с менее чем двумя чашками, связано со снижением риска рецидива колоректального рака на 32%.Кроме того, было обнаружено, что связь между потреблением кофе и смертностью от всех причин имеет нелинейный характер. Наименьший риск смерти был отмечен при употреблении четырех чашек кофе в день.Однако ученые отмечают, что для полного понимания влияния кофе на прогноз рака кишечника необходимы дополнительные исследования. Результаты этого исследования могут послужить основой для дальнейших исследований в этой области.Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал специально для МедикФорум, что еще можно предпринять, чтобы снизить риск рака."Кофе может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на кишечник, в зависимости от конкретной ситуации и индивидуальных особенностей организма. Использовать кофе как профилактику рака я бы не стал", - говорит Воробьев.Воробьев назвал положительные аспекты кофе для кишечника:Стимуляция перистальтики кишечника: кофе, особенно кофе с кофеином, может стимулировать деятельность кишечника и ускорить процесс пищеварения. Это может помочь предотвратить или облегчить запоры у некоторых людей.Улучшение работы желчного пузыря: кофе может стимулировать сокращения желчного пузыря, что способствует выделению желчи и улучшает пищеварение жиров.Антиоксиданты: кофе содержит антиоксиданты, такие как хлорогеновая кислота, которые могут иметь противовоспалительные свойства и помогать в защите клеток кишечника от повреждений.Улучшение микробиоты кишечника: некоторые исследования показывают, что кофе может оказывать влияние на состав и разнообразие микробиоты кишечника, что может быть полезно для здоровья кишечника в целом.Отрицательные аспекты кофе для кишечника:Ирритация слизистой оболочки: кофе может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника у некоторых людей, особенно при употреблении на голодный желудок.Увеличение кислотности желудочного сока: кофе стимулирует выделение желудочного сока, что может привести к увеличению кислотности в желудке и вызвать дискомфорт у людей с избыточной кислотностью или язвенными заболеваниями.Диуретический эффект: кофе обладает диуретическим свойством, что может привести к увеличенной потребности в воде и потере электролитов, что может оказывать негативное воздействие на кишечник.Содержание кафеи?на: употребление большого количества кофеина может вызвать раздражение кишечника и усугубить симптомы синдрома раздраженного кишечника у некоторых людей."В целом, влияние кофе на кишечник может быть индивидуальным и зависит от множества факторов, включая здоровье кишечника, чувствительность к кофеину и общее состояние организма. Если у вас есть проблемы с кишечником или пищеварением, важно обсудить употребление кофе с вашим врачом", - советует Воробьев.

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