Мигрень: быстрые, натуральные способы облегчить боль
Мигрень может доставить человеку много неприятных и болезненных минут. Данному заболеванию в большей мере подвержены женщины – от мигрени мучаются примерно 15-18% представительниц прекрасного пола на нашей планете и только 6-7% мужчин. У примерно 60 % женщин мигрень непосредственно связана с менструальным циклом, то есть характерные головные боли обычно одолевают именно в эти периоды.
Быстрые методы облегчения мигрени
Кроме пульсирующей, жгучей боли (и не только с какой-нибудь одной стороны) многие пациенты описывают так называемую «ауру» перед приступами. Как дополнительные симптомы могут мучить тошнота, рвота, лихорадка, озноб, повышенное потоотделение, гиперчувствительность к свету, резким или громким звукам, ароматам.
Как предупредить появление мигрени?
Профилактика мигрени начинается с исключения провоцирующих ее явлений (триггеров).
В вопросе питания это предполагает употребление в пищу цельных продуктов (исключение или ограничение различных полуфабрикатов).
К психологическим способам борьбы с мигренями относится эффективное управление стрессом.
Систематические физические нагрузки окажутся действенным помощником в противостоянии мигрени за счет тренировки реакции на стресс.
Это ключевые средства, на которых полезно сосредоточиться, чтобы ослабить воздействие мигрени.
Экспресс-меры против мигрени
Как только мигрень даст о себе знать, и крайне важно будет ощутить немедленное облегчение, можно принять следующие меры:
Контрастный компресс. Чередуем горячие и холодные компрессы на лоб и заднюю область шеи.
Стимулируем природную обезболивающую функцию нашего организма. Надавливаем на нерв, расположенный непосредственно под бровью, таким образом заставляем гипофиз безотлагательно вырабатывать обезболивающие гормоны эндорфины.
Массажируем ушные раковины, мочки ушей и так называемый «венец» головы – кольцо мускулов, окружающих голову.
Принимаем примерно 1/2-3 ч. ложки кайенского перца предварительно разводим в 250 мл воды любой температуры). Когда перец попадает на слизистую оболочку желудка, головной мозг высвободит эндорфины.
Эти простые средства помогут вам при атаке мигрени и ослабят ее болезненное влияние.
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