Мигрень: быстрые, натуральные способы облегчить боль

Те, кто страдают мигренями, по-разному описывают это состояние. Но все сходятся в одном: мигрень - мучительные, изнуряющие головные боли, которые могут сопровождаться дополнительными неприятными симптомами. Как можно противостоять этому заболеванию и быстро снять мучительные ощущения? Вот несколько эффективных способов.Мигрень может доставить человеку много неприятных и болезненных минут. Данному заболеванию в большей мере подвержены женщины – от мигрени мучаются примерно 15-18% представительниц прекрасного пола на нашей планете и только 6-7% мужчин. У примерно 60 % женщин мигрень непосредственно связана с менструальным циклом, то есть характерные головные боли обычно одолевают именно в эти периоды.Быстрые методы облегчения мигрениКроме пульсирующей, жгучей боли (и не только с какой-нибудь одной стороны) многие пациенты описывают так называемую «ауру» перед приступами. Как дополнительные симптомы могут мучить тошнота, рвота, лихорадка, озноб, повышенное потоотделение, гиперчувствительность к свету, резким или громким звукам, ароматам.Как предупредить появление мигрени?Профилактика мигрени начинается с исключения провоцирующих ее явлений (триггеров).В вопросе питания это предполагает употребление в пищу цельных продуктов (исключение или ограничение различных полуфабрикатов).К психологическим способам борьбы с мигренями относится эффективное управление стрессом.Систематические физические нагрузки окажутся действенным помощником в противостоянии мигрени за счет тренировки реакции на стресс.Это ключевые средства, на которых полезно сосредоточиться, чтобы ослабить воздействие мигрени.Экспресс-меры против мигрениКак только мигрень даст о себе знать, и крайне важно будет ощутить немедленное облегчение, можно принять следующие меры:Контрастный компресс. Чередуем горячие и холодные компрессы на лоб и заднюю область шеи.Стимулируем природную обезболивающую функцию нашего организма. Надавливаем на нерв, расположенный непосредственно под бровью, таким образом заставляем гипофиз безотлагательно вырабатывать обезболивающие гормоны эндорфины.Массажируем ушные раковины, мочки ушей и так называемый «венец» головы – кольцо мускулов, окружающих голову.Принимаем примерно 1/2-3 ч. ложки кайенского перца предварительно разводим в 250 мл воды любой температуры). Когда перец попадает на слизистую оболочку желудка, головной мозг высвободит эндорфины.Эти простые средства помогут вам при атаке мигрени и ослабят ее болезненное влияние.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки