Методики профессора Ченг Ман Чинга: самомассаж почек, желудка, пальцев и глаз

Ченг Ман Чинг – известный профессор, который преподавал традиционную китайскую медицину. Он разработал четыре методики самомассажа – почек, желудка, пальцев рук и глаз. Эти методики способствуют нормализации работы внутренних органов, предотвращению развития различных заболеваний и укреплению здоровья в целом.Во время самомассажа необходимо не допускать сокращения мышц, когда на них оказывается давление. Важно максимально расслабиться, сконцентрироваться на движениях и выполнять точное количество повторений.Укрепление здоровья с помощью самомассажаСамомассаж почекНаиболее важная методика из всех четырех. Такой массаж желательно делать регулярно, он согревает почки за счет улучшения кровотока и нормализует работу мочеполовой системы. Выполняется он просто:стоя с ровной спиной коснитесь тыльной стороной ладоней боковых «ямок» между грудной клеткой и бедренной костью;запястьями выполняйте длинные массажные движения по диагонали;повторите 49 раз внутрь и столько же наружу, максимально расслабив живот и спокойно дыша.Самомассаж желудкаЭтот метод улучшает работу пищеварительной системы. Если массаж выполнять регулярно, удастся уменьшить вес желудка за счет нормализации кровообращения в зоне живота. Выполнять массаж просто:стоя с ровной спиной кулаком проведите по нижней части живота, чтобы ладонь при этом была направлена вверх;когда кулак доходит к боку, продолжайте массировать желудок, но направив ладонь вниз;повторите движения 36 раз, давление должно быть умеренным, не слишком слабым и не слишком интенсивным.Самомассаж пальцевЭта техника позволяет улучшить кровообращение, особенно, если руки постоянно холодные, а также избавиться от напряжения в руках и предотвратить развитие артрита. Регулярное выполнение самомассажа поможет снять напряжение с плечевого пояса и облегчить состояние при головной боли, которая возникла в связи с перенапряжением верхней части тела. Массаж выполняется следующим образом:охватите первые три пальца правой руки (большой, указательный и средний) пальцами левой руки;немного потяните пальцы вверх от оснований к кончикам;повторите 21 раз;сделайте массаж в противоположном направлении – от кончиков пальцев к основаниям;повторите 21 раз.Самомассаж глазМассаж помогает снять усталость с глаз и улучшить зрение. Выполняется он просто:массируйте оба глаза одновременно вокруг глазных яблок суставами больших пальцев;другие пальцы при этом должны находиться под глазами;движение начинайте с верхней части глаз к носу, затем вниз и к ушам;повторите 36 раз.Глаза во время массажа должны быть закрытыми. Желательно перед процедурой увлажнить кожу вокруг глаз, чтобы массаж не вызывал дискомфорта.

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