Методики профессора Ченг Ман Чинга: самомассаж почек, желудка, пальцев и глаз
Во время самомассажа необходимо не допускать сокращения мышц, когда на них оказывается давление. Важно максимально расслабиться, сконцентрироваться на движениях и выполнять точное количество повторений.
Укрепление здоровья с помощью самомассажа
Самомассаж почек
Наиболее важная методика из всех четырех. Такой массаж желательно делать регулярно, он согревает почки за счет улучшения кровотока и нормализует работу мочеполовой системы. Выполняется он просто:
стоя с ровной спиной коснитесь тыльной стороной ладоней боковых «ямок» между грудной клеткой и бедренной костью;
запястьями выполняйте длинные массажные движения по диагонали;
повторите 49 раз внутрь и столько же наружу, максимально расслабив живот и спокойно дыша.
Самомассаж желудка
Этот метод улучшает работу пищеварительной системы. Если массаж выполнять регулярно, удастся уменьшить вес желудка за счет нормализации кровообращения в зоне живота. Выполнять массаж просто:
стоя с ровной спиной кулаком проведите по нижней части живота, чтобы ладонь при этом была направлена вверх;
когда кулак доходит к боку, продолжайте массировать желудок, но направив ладонь вниз;
повторите движения 36 раз, давление должно быть умеренным, не слишком слабым и не слишком интенсивным.
Самомассаж пальцев
Эта техника позволяет улучшить кровообращение, особенно, если руки постоянно холодные, а также избавиться от напряжения в руках и предотвратить развитие артрита. Регулярное выполнение самомассажа поможет снять напряжение с плечевого пояса и облегчить состояние при головной боли, которая возникла в связи с перенапряжением верхней части тела. Массаж выполняется следующим образом:
охватите первые три пальца правой руки (большой, указательный и средний) пальцами левой руки;
немного потяните пальцы вверх от оснований к кончикам;
повторите 21 раз;
сделайте массаж в противоположном направлении – от кончиков пальцев к основаниям;
повторите 21 раз.
Самомассаж глаз
Массаж помогает снять усталость с глаз и улучшить зрение. Выполняется он просто:
массируйте оба глаза одновременно вокруг глазных яблок суставами больших пальцев;
другие пальцы при этом должны находиться под глазами;
движение начинайте с верхней части глаз к носу, затем вниз и к ушам;
повторите 36 раз.
Глаза во время массажа должны быть закрытыми. Желательно перед процедурой увлажнить кожу вокруг глаз, чтобы массаж не вызывал дискомфорта.
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