Врач Шуппо: после перенесенного ОРВИ нужно пить больше воды

Врач Ольга Шуппо: после перенесенного ОРВИ человек может ощущать значительный упадок сил и плохое самочувствие.Врач Шуппо предупредила в интервью, что организм человека, перенесшего вирусное заболевание, может испытывать так называемое «дефицитное» состояние, возникающее из-за того, что во время болезни были потрачены и не восполнены в должной мере витамины и микроэлементы. При этом ощущается истощение, упадок сил, значительная усталость, подавленность.«Во время болезни для борьбы с вирусом затрачивается множество внутренних ресурсов, поэтому после выздоровления организм оказывается истощен. Из-за этого человек может ощущать нехватку сил и энергии», - рассказала специалист.Ольга Шуппо уточнила, что переболевшие люди часто испытывают нехватку витамина С, витамина Е, витамина Д, витаминов группы В, а также дефицит таких микроэлементов как селен и магний. Ощущая недостаток этих веществ, организм начинает накапливать токсины, и это тоже влияет на состояние особой угнетенности и слабости после перенесенного ОРВИ, усугубляя негативные ощущения.Эксперт констатировала, что в этой ситуации будет уместен прием витаминных комплексов и добавок, но их назначением и определением нужной дозировки должен заниматься только врач.Врач Шуппо добавила, что после перенесенного ОРВИ нужно пить больше воды, в том числе минеральной.«Пить много воды следует для восстановления кислотности организма и улучшения процесса детокса. Во время болезни происходит закисление организма, поэтому лучше всего временно перейти на щелочные минеральные воды», - поделилась медик.

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