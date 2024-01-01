Диетолог Даниленко объяснила, кому строго запрещено сухоядение во время поста
Великий пост в 2024 году начинается у православных 18 марта и заканчивается 4 мая. В этот период некоторые люди придерживаются строгих ограничений в питании. Однако врачи предупреждают: поститься можно далеко не всем.
Что такое сухоядение
Сухоядение — одна из самых строгих форм христианского поста, при которой человеку разрешается употреблять в пищу только продукты растительного происхождения без масла и в холодном виде.
Запрещено есть продукты животного происхождения, в том числе мясо, рыбу, молоко и другую «молочку», яйца. Также нужно убрать из меню растительные масла, вина, кофе, чай и компоты.
Сухоядение предписывается в большинство дней Великого поста, кроме суббот, воскресений и дней полного воздержания от пищи.
Разрешены вода, соки, соль, сырые овощи, фрукты, зелень, орехи, мед. Хотя основные ограничения распространяются на пищу, подвергшуюся термической обработке, во время сухоядения разрешен хлеб (без масла и сахара).
«Стоит учитывать, что соблюдение сухоядения считается обязательным только для священнослужителей и монахов. Остальные же могут самостоятельно принять решение о том, следовать ему или нет», — говорит врач.
Существуют и облегченные версии сухоядения, в этом случае в рацион можно включать запеченные овощи и фрукты.
Как сухоядение может навредить здоровью
Сырые овощи и фрукты содержат необходимую для поддержания здоровья клетчатку, витамины, макро- и микроэлементы, однако, если ограничить рацион только ими, можно навредить своему организму.
«Так, отказ от продуктов животного происхождения чреват дефицитом одной из основных групп нутриентов — белка, который важен организму для строительных целей и насыщения. Кроме того, мясо, птица и рыба — это отличные источники витаминов и минералов (витамины B12, В3, В6, и D, железо, цинк), нехватка которых может привести к развитию ряда заболеваний», — поясняет диетолог.
Ограничение жиров в рационе также может привести к дефициту витаминов, снижению иммунитета, нарушению менструального цикла, сухости кожи и другим проблемам.
Употребление овощей и фруктов в большом количестве без сочетания с другими продуктами или на голодный желудок может спровоцировать появление неприятных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, таких как изжога, избыточное газообразование, метеоризм.
Строгий пост противопоказан:
беременным и кормящим женщинам,
детям,
людям с заболеваниями ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит, заболевания кишечника и т.д.),
во время инфекционных заболеваний,
при патологиях сердечно-сосудистой системы,
сахарном диабете,
онкозаболеваниях,
анемии,
ослабленном иммунитете,
расстройствах пищевого поведения.
Кроме того, сухоядение запрещено спортсменам и людям, занятым тяжелым физическим трудом.
В зоне риска даже здоровые люди
Слишком строгое соблюдение поста без подготовки и предварительной консультации врача может привести к обострению заболеваний ЖКТ, нарушениям стула, снижению иммунитета, чувству усталости, слабости, снижению спортивных результатов.
«При этом выходить из поста тоже надо правильно, поскольку резкая нагрузка на органы пищеварения за счет тяжелой и жирной пищи может привести к ощущению тяжести в животе и другим неприятным последствиям», — поясняет врач.
В целом пост (даже без строгих ограничений) не следует соблюдать без подготовки и постепенного изменения своего рациона, чтобы избежать стресса для организма и возможного обострения заболеваний. Перед этим обязательно стоит проконсультироваться с врачом-терапевтом или гастроэнтерологом для выявления возможных противопоказаний.
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