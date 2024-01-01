Диетолог Даниленко объяснила, кому строго запрещено сухоядение во время поста

По словам врача, строгие ограничения могут привести к проблемам со здоровьем. Некоторым вообще стоит оказаться от такого меню: вреда будет гораздо больше, чем пользы.Великий пост в 2024 году начинается у православных 18 марта и заканчивается 4 мая. В этот период некоторые люди придерживаются строгих ограничений в питании. Однако врачи предупреждают: поститься можно далеко не всем.Что такое сухоядениеСухоядение — одна из самых строгих форм христианского поста, при которой человеку разрешается употреблять в пищу только продукты растительного происхождения без масла и в холодном виде.Запрещено есть продукты животного происхождения, в том числе мясо, рыбу, молоко и другую «молочку», яйца. Также нужно убрать из меню растительные масла, вина, кофе, чай и компоты.Сухоядение предписывается в большинство дней Великого поста, кроме суббот, воскресений и дней полного воздержания от пищи.Разрешены вода, соки, соль, сырые овощи, фрукты, зелень, орехи, мед. Хотя основные ограничения распространяются на пищу, подвергшуюся термической обработке, во время сухоядения разрешен хлеб (без масла и сахара).«Стоит учитывать, что соблюдение сухоядения считается обязательным только для священнослужителей и монахов. Остальные же могут самостоятельно принять решение о том, следовать ему или нет», — говорит врач.Существуют и облегченные версии сухоядения, в этом случае в рацион можно включать запеченные овощи и фрукты.Как сухоядение может навредить здоровьюСырые овощи и фрукты содержат необходимую для поддержания здоровья клетчатку, витамины, макро- и микроэлементы, однако, если ограничить рацион только ими, можно навредить своему организму.«Так, отказ от продуктов животного происхождения чреват дефицитом одной из основных групп нутриентов — белка, который важен организму для строительных целей и насыщения. Кроме того, мясо, птица и рыба — это отличные источники витаминов и минералов (витамины B12, В3, В6, и D, железо, цинк), нехватка которых может привести к развитию ряда заболеваний», — поясняет диетолог.Ограничение жиров в рационе также может привести к дефициту витаминов, снижению иммунитета, нарушению менструального цикла, сухости кожи и другим проблемам.Употребление овощей и фруктов в большом количестве без сочетания с другими продуктами или на голодный желудок может спровоцировать появление неприятных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, таких как изжога, избыточное газообразование, метеоризм.Строгий пост противопоказан:беременным и кормящим женщинам,детям,людям с заболеваниями ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит, заболевания кишечника и т.д.),во время инфекционных заболеваний,при патологиях сердечно-сосудистой системы,сахарном диабете,онкозаболеваниях,анемии,ослабленном иммунитете,расстройствах пищевого поведения.Кроме того, сухоядение запрещено спортсменам и людям, занятым тяжелым физическим трудом.В зоне риска даже здоровые людиСлишком строгое соблюдение поста без подготовки и предварительной консультации врача может привести к обострению заболеваний ЖКТ, нарушениям стула, снижению иммунитета, чувству усталости, слабости, снижению спортивных результатов.«При этом выходить из поста тоже надо правильно, поскольку резкая нагрузка на органы пищеварения за счет тяжелой и жирной пищи может привести к ощущению тяжести в животе и другим неприятным последствиям», — поясняет врач.В целом пост (даже без строгих ограничений) не следует соблюдать без подготовки и постепенного изменения своего рациона, чтобы избежать стресса для организма и возможного обострения заболеваний. Перед этим обязательно стоит проконсультироваться с врачом-терапевтом или гастроэнтерологом для выявления возможных противопоказаний.

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