Врач Демьяновская: пробуждения ночью могут вызываться болезнями сердца и скачками уровня сахара

Врач-невролог Екатерина Демьяновская: причины ночных пробуждений могут быть как неопасными, так и патологическими.Врач Демьяновская рассказала «Известиям» о том, какие факторы могут обуславливать возникающие ночью пробуждения. По словам врача, во многих случаях такие прерывания сна бывают совершенно нормальными.«В течение ночи несколько раз сменяются стадии сна. Переход между ними может сопровождаться кратковременными пробуждениями, о которых большинство людей не вспоминают утром, но некоторые их замечают. Это нормальное состояние: если оно не вызывает дискомфорта, то лечения не требуется», - уточнила специалист.Кроме того, заметила Демьяновская, пробуждения ночью могут объясняться влиянием на организм внешней среды. Вот что, в частности, вызывает их чаще всего:Недостаточное затемнение в спальне;Некомфортная температура или влажность;Употребление большого количества жидкости вечером;Плотные перекусы вечером.Врач предупредила, что повышение нагрузки на желудочно-кишечный тракт и мочевыделительную систему в вечернее время способствуют их активизации ночью, из-за чего может нарушаться сон.Кроме того, сказала врач Демьяновская, пробуждения ночью могут вызываться болезнями сердца, скачками уровня сахара и другими проблемами со здоровьем.«Ухудшение качества сна бывает вызвано болью, изжогой, колебаниями уровня глюкозы крови, нарушениями ритма сердца, одышкой», - указала медик.Специалист добавила, что распространенной причиной ночных пробуждений является стресс, повышенная тревожность. Эти состояния характеризуются интенсивной выработкой таких гормонов как адреналин и кортизол, под действием которых сердце начинает биться чаще и повышается артериальное давление. Следствием подобных изменений и становится ухудшение качества сна, его прерывистость, зыбкость, отсутствие глубокой фазы. Как правило, наутро человек ощущается себя «разбитым», неотдохнувшим, подавленным.«Нужно обязательно обращаться к врачу в тех случаях, когда человек чувствует себя утром уставшим», - констатировала невролог.

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