NM: избыточное потребление белка связано с повышенным риском атеросклероза

Исследователи University of Pittsburgh School of Medicine (США) раскрыли молекулярный механизм, который объясняет, как чрезмерное потребление белка в пище может увеличить риск развития атеросклероза.Потребление высоких доз белка широко распространено в западных обществах и часто рекомендуется как часть здорового образа жизни. Однако, исследователи обнаружили, что механизм, связанный с передачей сигналов в макрофагах, может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Проведенные клинические исследования, включая участие мужчин и женщин, показали, что употребление белка вместе с детальным анализом аминокислот плазмы может привести к активации механизмов, связанных с развитием атеросклероза. Лейцин, одна из аминокислот, выявлена исследователями как ключевой активатор передачи сигналов в макрофагах.Исследователи описали пороговый эффект высокого потребления белка и лейцина на моноциты/макрофаги. По их данным, употребление более 25 г белка за один прием пищи приводит к активации механизмов, связанных с развитием атеросклероза.Специально разработанные диеты с измененным содержанием белка и лейцина, соответствующие потреблению в общей популяции, подтвердили этот эффект на моделях мышей. У мышей-самцов, потреблявших более 22% потребности в энергии в виде белка, развился атеросклероз.Эти результаты демонстрируют механистическую основу негативного воздействия избыточного потребления белка на сердечно-сосудистый риск.

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