Ученые выяснили, сколько времени нужно гулять каждый день, чтобы похудеть

Во многих отношениях ходьба невероятно полезна для человека. В том числе для снижения веса.Ходьба действительно помогает в похудении. И это благодаря ряду преимуществ для здоровья.Помогает сжигать калории. Это важно для создания дефицита калорий.Избавляет от жира в области живота. Согласно исследованию, опубликованному в Diabetes Research and Clinical Practice, ходьба может ускорить сжигание жира на животе вне зависимости от потребления калорий и физической нагрузки.Позволяет больше двигаться без усталости. Поэтому ходьба отлично подходит для тех, кто только начинает заниматься спортом, и для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, для людей с болью и травмами.Оказывает щадящее действие на организм. Ходьба может стать отличным дополнением к другим тренировкам.Но как долго нужно ходить ежедневно, чтобы сбросить вес? Это зависит от вашей физической формы, количество потребляемых калорий, выполнения других упражнений, помимо ходьбы. Если вы хотите похудеть и улучшить свое тело, вам всё равно ещё потребуются тренировки средней и высокой интенсивности каждую неделю. Например, силовые упражнения, спортивные состязания и пр. Обычной прогулки не хватит для серьёзных изменений в организме.Лучший способ понять, сколько вам нужно ходить, — начать с малого и отслеживать свой прогресс. Например, для начала ходите пешком по 20 минут пять раз в неделю. Через несколько недель, если вы начали терять вес, увеличьте время ходьбы до 30 минут. Кроме того, вместо времени вы можете увеличить интенсивность (темп) ходьбы или добавить силовую нагрузку.

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