Названы основные правила питания для людей после 60 лет
Эксперты подсчитали, что возрастные особенности требуют снижения калорийности питания для людей в возрасте 60+. Рекомендуемый объем суточного потребления калорий — не более 2100, и лишь при физической активности стоит добавить еще сотню килокалорий. Питаться следует четыре–пять раз в сутки.
Делить суточный объем пищи на 4-5 приемов необходимо с учетом их калорийности. Так можно ускорить метаболизм и нормализовать уровень холестерина и сахара в крови.
Пожилым полезно иметь в рационе больше рыбы, овощей, фруктов, зелени, кисломолочных продуктов. А объем мяса, напротив, максимально снизить. Не переедать, уменьшить еще и потребление хлебобулочных изделий и сахара. Также ограничить нужно соль, а воды пить побольше, не забыватьо наличии в пище белка.
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