Названы основные правила питания для людей после 60 лет

С возрастом в организме человека многое меняется, идут процессы естественного старения и ухудшения метаболизма. Чтобы продлить годы бодрости и снизить влияние болезней, важно людям после 60 лет изменить рацион питания. На что обратить внимание, сообщает Общественная служба новостей.Эксперты подсчитали, что возрастные особенности требуют снижения калорийности питания для людей в возрасте 60+. Рекомендуемый объем суточного потребления калорий — не более 2100, и лишь при физической активности стоит добавить еще сотню килокалорий. Питаться следует четыре–пять раз в сутки.Делить суточный объем пищи на 4-5 приемов необходимо с учетом их калорийности. Так можно ускорить метаболизм и нормализовать уровень холестерина и сахара в крови.Пожилым полезно иметь в рационе больше рыбы, овощей, фруктов, зелени, кисломолочных продуктов. А объем мяса, напротив, максимально снизить. Не переедать, уменьшить еще и потребление хлебобулочных изделий и сахара. Также ограничить нужно соль, а воды пить побольше, не забыватьо наличии в пище белка.Недавно мы рассказали об открытии ученых, которое может внести существенный вклад в геронтологию. Были выявлены полезные свойства некоторых цветов, способных омолаживать организм.

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